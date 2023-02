Über 20 Einsatzkräfte der Karlsruher Höhenretter und der Werkfeuerwehr des Europaparks waren an der Übungseinheit beteiligt, wie ein Instagrampost der Stadt Karlsruhe verrät. Das Üben an den Achterbahnen "Silver Star" und "Blue Fire" habe sich hervorragend für das Training der Rettung aus Höhen und Tiefen geeignet, heißt es weiter. An drei unterschiedlichen Übungsstationen haben sich die Rettungskräfte mit allen Fragen der Sicherheit und Einsatzoptimierung auseinandergesetzt.