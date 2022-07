Durlach vor 1 Stunde

Führerschein weg: Betrunkene Autofahrerin fährt in Durlach Verkehrszeichen um

Eine 39-Jährige hat am Dienstagabend in Durlach wohl aufgrund ihrer Alkoholisierung die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Auf der Jean-Ritzert-Straße in Richtung Turmberg war sie nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, fuhr sie ein kurzes Stück im dortigen Graben, touchierte hierbei die Böschung und überfuhr ein Verkehrszeichen.