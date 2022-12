Stuttgart vor 8 Stunden

Frost und Schnee in Baden-Württemberg

Menschen im Südwesten müssen sich zum Wochenauftakt auf winterliches Wetter einstellen: Ein Höhentief bestimmt das Wetter in Baden-Württemberg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird am Montag und in der Nacht zum Dienstag im Süden des Landes Frost und Glatteis erwartet. Im Westen soll es regnen. Im Schwarzwald und auf der Alb soll oberhalb von 800 Metern am Montagnachmittag ein bis drei Zentimeter Neuschnee fallen. In der Nacht zum Dienstag wird Nebel mit lokalen Sichtweiten unter 150 Metern erwartet.