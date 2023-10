Eine Demonstration von Fridays For Future zog am Freitag, den 20. Oktober, gegen eine Abschwächung des Klimaschutzgesetzes durch Karlsruhe. Laut Veranstalter 300 Personen nahmen etwa teil, unter ihnen waren auch die Gruppierungen Omas for Future und Rhythms of Resistance vertreten. Ziel des Demozuges war das Bundesverfassungsgericht, welches nach dem Klimabeschluss 2021 für die Bewegung Symbolcharakter entwickelt hat. Hier gibt es alle Bilder.

