von (ps/cak)

Donnerstag, 12. Mai

15:30 In den Wasserkreislauf uriniert?

Die wie zu Beginn angenommene Fehlleitung des Abwassers habe sich nach neuesten Meldungen der Stadt nicht bestätigt. Dennoch reiche die Verunreinigung der Wasserspiele weiter als zunächst angenommen, weshalb die Reinigung der Wasserspiele vermutlich bis Mitte der nächsten Woche andauern werde. Hierbei werde eine chlorhaltige Lösung eingesetzt. Bis zur vollständigen Desinfektion der Wasserspiele müsse das Fontänenfeld daher abgesperrt bleiben.

10:57 In den Wasserkreislauf uriniert?

Wie die Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) und der SWR berichten, soll der Grund für die Notabschaltung hygienisch bedingt sein. Unbekannte sollen ihren Angaben nach in den Wasserkreislauf der 31 Fontänen uriniert haben. Infolgedessen sollen die Wasserspiele bis zum Wochenende deaktiviert bleiben. Gegenüber ka-news.de konnte die Stadt Karlsruhe diese Informationen aber auf Anfrage noch nicht bestätigen.

Mittwoch, 11. Mai

09:41 Fontänen müssen deaktiviert werden

"Wegen Verunreinigungen, vermutlich durch Fehleinleitungen von Abwässern, mussten die Wasserspiele auf dem Marktplatz abgestellt werden. Das Gartenbauamt lässt die Anlage reinigen und will sie so schnell wie möglich wieder in Betrieb nehmen", so die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung.