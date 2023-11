Karlsruhe vor 1 Stunde

Zum Glück ohne Passagiere! Linien-Bus brennt vollständig aus

Einen außergewöhnlichen Feuerwehreinsatz hat es am Mittwochabend, 8. November, in Neureut gegeben: Ein Linienbus brannte vollständig aus. Der Vorfall ereignete sich in der Pausenzeit, als sich glücklicherweise keine Passagiere im Bus befanden.