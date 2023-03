Karlsruhe vor 1 Stunde

Feuerwehr und Polizei- Großeinsatz: In Eggenstein-Leopoldshafen brennen Wohncontainer

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind mehrere Wohncontainer in Eggenstein-Leopoldshafen in Brand geraten. Insgesamt 55 Personen mussten gerettet werden, eine Person wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Aktuell finden noch Nachlöscharbeiten statt. Zur Brandursache gibt es noch keine Hinweise.