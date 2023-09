Karlsruhe vor 2 Stunden

Feuer in der Königsberger Straße: Brandursache unklar

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Königsbergerstraße ein Brand bei der Feuerwehr gemeldet. Das Feuer wurde von den Kräften im Keller eines der Häuser lokalisiert. Personen kamen nicht zu schaden. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.