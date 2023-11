Karlsruhe vor 18 Minuten

Feuerwehr-Einsatz in Neureut: Lagerhalle in den Kuhwiesen brennt

In einer Lagerhalle in Neureut ist nach ersten Informationen der Feuerwehr ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr empfiehlt in einer Pressemitteilung, das Gebiet aus Sicherheitsgründen zu meiden. Das benachbarte Gebäude in der Straße "in den Kuhwiesen" wurde evakuiert. Die Bewohner kommen laut Polizei anderweitig unter.