Rheinstetten vor 1 Stunde

Feuer über Rheinstetten: Solaranlage fängt Feuer

Ein technischer Defekt an einer Photovoltaikanlage war am Donnerstagmittag offenbar die Ursache für einen Brand auf dem Dach eines Trainingszentrums in Rheinstetten-Mörsch. Verletzt wurde durch das Feuer niemand, der an der Photovoltaikanlage entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt, einen Schaden am Gebäude gab es wohl nicht.