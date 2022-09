von (pol/lan)

Am Sonntagmorgen, kurz vor 8 Uhr, wurde durch einen Passanten Rauch im Bereich der Tiefgarage eines Wohnheimes in Langensteinbach, im Bereich der Butzstraße, gemeldet, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Vor Ort konnte durch die Einsatzkräfte ein Brand in der Tiefgarage des Gebäudes lokalisiert werden.

Bild: Thomas Riedel

Nach Beendigung der Löscharbeiten konnte im Zuge der ersten polizeilichen Feststellungen ein ausgebrannter Pkw als Ursächliche Quelle des Brandes ausgemacht werden. Der entstandene Schaden beläuft nach ersten Schätzungen auf ca. 315.000 Euro. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen.

