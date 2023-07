Karlsruhe vor 1 Stunde

Feuer am Scheck-In-Center Karlsruhe: Putzwagen brennt in Tiefgarage

Laut der Karlsruher Polizei ist am Montagmorgen ein Putzwagen in der Tiefgarage des Karlsruher Scheck-In-Centers in Brand geraten. Weshalb ist noch unklar. Aktuell sind mehrere Löschfahrzeuge vor Ort. Weitere Informationen konnte die Polizei auf Anfrage noch nicht mitteilen.