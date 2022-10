von (pol/jeg)

Laut Angaben der Bundespolizei sei der 33-Jährige auf der Kupplung der S31 von Weingarten nach Karlsruhe gefahren. Ein weiterer Reisender habe den Vorfall beobachtet und daraufhin die Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof benachrichtigt, wie die Polizei in einer Meldung an die Presse mitteilt.

Nach Ankunft der S-Bahn sei der Mann vorläufig festgenommen und auf die Wache am Hauptbahnhof verbrachten worden, so die Beamten. Bei einem freiwilligen Alkoholtest sei ihm dort ein Wert von 1,64 Promille nachgewiesen worden – zudem befanden sich Betäubungsmittel in seinem Besitz.

Den 33-Jährigen erwarten nun ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und des unerlaubten Betäubungsmittelbesitzes.