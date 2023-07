Heutzutage ist ein abgeschlossenes Studium in vielen Berufsgebieten ein Muss. Wer studieren will, steht erst einmal vor vielen Fragen: Was will ich überhaupt studieren? Möchte ich vielleicht ein Duales Studium machen? Und wo möchte ich studieren? Und dann ist da natürlich noch die große Frage der Finanzierung: Wie kann ich trotz unbezahlter Studiumszeitüber die Runden kommen? Kann ich BAföG beantragen?

Wieder andere sind an ihren Wohnort gebunden, vielleicht durch Kinder oder einen Beruf, möchten aber dennoch studieren. Hier gibt es eine Lösung: Das Fernstudium. Nur wenige wissen, was sich hinter diesem Begriff verbirgt. Hier ist alles, was Sie über Definition, Anerkennung und Kosten eines Fernstudiums wissen müssen.

Fernstudium: Was ist das?

Zunächst die grundlegende Frage: Was genau ist überhaupt ein Fernstudium? Der Duden definiert den Begriff wie folgt: "Oft nebenberuflich, ohne Teilnahme an Hochschulveranstaltungen absolviertes Studium, bei dem die Lernenden sich die erforderlichen fachlichen und methodischen Kenntnisse mithilfe von digitalen Medien, Studienbriefen o. Ä. aneignen."

Diese Definition ist sehr vage, zeigt aber schon die entscheidenden Unterschiede zwischen einem klassischen Studium an einer Universität oder Hochschule und einem Fernstudium auf: Das Studium kann von überall aus absolviert werden, da man an keinen Veranstaltungen vor Ort teilnehmen muss. Die Inhalte werden meistens online gelernt, Prüfungen online absolviert und man hat nicht den unitypischen Austausch mit seinen Kommilitonen.

Für wen ist ein Fernstudium geeignet?

Aufgrund der örtlichen Ungebundenheit ist ein Fernstudium vor allem für Personen geeignet, die gerne studieren möchten, deren persönliche Umstände es ihnen aber nicht erlauben, ein Vollzeitstudium zu absolvieren, wie die Hochschulrektorenkonferenz erklärt. Außerdem ist das Fernstudium ein sehr stark auf Selbstorganisation ausgelegtes Studium. Wer also gerne in seinem eigenen Rhythmus lernt, sich selbst einteilt, wann er was macht und sich selbst gut organisieren kann, für den ist das Fernstudium vielleicht die richtige Wahl. Wem das andererseits nicht so gut liegt und wer lieber eine vorgegebene Struktur hat, für den ist ein Fernstudium vielleicht die falsche Wahl.

Wie anerkannt ist ein Fernstudium?

Wie der SWR erklärt, ist der Begriff "Fernstudium" kein geschützter Begriff, jeder kann also behaupten, ein Fernstudium anzubieten. Das Problem ist, dass solche nicht-anerkannten Fernstudiengänge keine akademischen Abschlüsse vergeben, sie also bei zukünftigen Bewerbungen weniger wert sind.

Deshalb sollte bei der Wahl eines Fernstudiengangs unbedingt darauf geachtet werden, dass das Fernstudium staatlich anerkannt und akkreditiert ist. Ist das der Fall, kann man einen anerkannten Bachelor-, Master- oder MBA-Abschluss erhalten. Der ist dann auf dem Papier genauso viel wert wie ein Abschluss an einer Präsenz-Universität. Seit der Bologna-Reform sind Fernstudiengänge auch international anerkannt.

Außerdem ist das sogenannte ZFU-Siegel bei einem Fernstudium sehr wichtig. Das wird an Fernstudiengänge von der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht vergeben und bekundet, ob der Fernstudiengang den Anforderungen des Fernunterrichtschutzgesetzes entspricht. Fernstudiengänge platzieren dieses Siegel – sofern sie es haben – in der Regel sehr prominent auf Infoblättern. Sollte das Siegel nicht zu finden sein, sollte bei der Hochschule nachgefragt werden. Aber Vorsicht: Ein ZFU-Siegel ist aber nicht eine staatliche Akkreditierung und Gleichstellung mit einem Abschluss an einer Präsenz-Universität.

Kosten: Wie teuer ist ein Fernstudium?

Wie viel ein Fernstudium kostet, hängt von vielen Faktoren ab, unter anderem: Wie lange dauert das Studium? Welchen Abschluss erhält man am Ende der Studienzeit? Wie eng wird man beim Studium betreut? Daher können die monatlichen Kosten für ein Fernstudium stark variieren. Das Portal fernstudiumcheck.de rechnet vor, dass man in der Regel 100 bis 300 Euro im Monat für ein Fernstudium ausgibt. Für einen gesamten Bachelor oder Master im Fernstudium kommt man damit auf Kosten zwischen 10.000 Euro und 15.000 Euro. Einige Studiengänge können allerdings deutlich teurer sein, als andere.

Welche Fernstudiengänge gibt es in Deutschland?

Die Hochschulrektorenkonferenz listet auf seiner Website über 1000 Fernstudiengänge in ganz Deutschland. Dabei reichen die Studiengänge von Agrarmanagement in Erfurt, über Informatik in Trier bis zu Wirtschaftsrecht in Hamburg. Für jeden Geschmack ist also was dabei und auch in den meisten Teilen von Deutschland werden Fernstudiengänge angeboten.