In Niedersachsen haben die Schülerinnen und Schüler im Sommer, im Herbst, zu Weihnachten, zu Ostern und zu PfingstenFerien. Dazu kommen noch zwei Tage Halbjahresferien und mindestens ein weiterer Ferientag.

Wann sind die Termine der Ferien in Niedersachsen im Schuljahr 2022 / 2023 und im Schuljahr 2023 / 2024? Hier finden Sie alle Angaben und erfahren am Ende des Artikels auch, wie die Sommerferien geplant werden.

Welche Ferien gibt es in Niedersachsen?

Bevor die Ferien-Termine folgen, sehen Sie hier noch einmal im Überblick, welche Ferien es in Niedersachsen gibt:

Sommerferien

Herbstferien

Weihnachtsferien

Halbjahresferien

Osterferien

Pfingstferien

Dazu können in dem Bundesland noch weitere Ferientage kommen. In der Regel handelt es sich um den Brückentag nach Himmelfahrt. Wenn der 1. Mai passend liegt, kann sich in manchen Jahren ein weiterer freier Brückentag ergeben. Dazu kommen gesetzliche Feiertage, an denen die Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen schulfrei haben.

Wann sind die nächsten Ferien in Niedersachsen 2023?

Nächste Ferien in Niedersachsen sind die Osterferien 2023 vom 27. März bis zum 11. April.

Ferien in Niedersachsen 2022 und 2023

Sommerferien in Niedersachsen 2022: 14.7. bis 24.8.2022

Herbstferien in Niedersachsen 2022: 17.10. bis 28.10.2022

Weihnachtsferien in Niedersachsen 2022 / 2023: 23.12.2022 bis 6.1.2023

Halbjahresferien in Niedersachsen 2023: 30.1. bis 31.1.2023

Osterferien in Niedersachsen 2023: 27.3. bis 11.4.2023

Pfingstferien in Niedersachsen 2023: 30.5.2023

Dazu kommt noch der 19.5.2023 als Ferientag. Das ist der Tag zwischen Himmelfahrt und dem Wochenende.

Ferien in Niedersachsen 2023 und 2024

Sommerferien in Niedersachsen 2023: 6.7. bis 16.8.2023

Herbstferien in Niedersachsen 2023: 2.10.2023, 16.10 bis 30.10.2023

Weihnachtsferien in Niedersachsen 2023 / 2024: 27.12.2023 bis 5.1.2024

Halbjahresferien in Niedersachsen 2024: 1.2. bis 2.2.2024

Osterferien in Niedersachsen 2024: 18.3. bis 28.3.2024

Pfingstferien in Niedersachsen 2024: 21.5.2024

Außerdem gibt es für die Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen noch am 10.5.2024 einen Ferientag. Das ist der Brückentag nach Himmelfahrt.

Schulferien in Niedersachsen: Wie die Sommerferien-Termine im Kalender geplant werden

Niedersachsen kann die Termine für die meisten Schulferien selbst festlegen. Das gilt für die Herbstferien, die Weihnachtsferien, die Halbjahresferien, die Osterferien und die Pfingstferien - auch wenn Termine wie Weihnachten, Ostern oder Pfingsten natürlich den Rahmen vorgeben. Die Sommerferien sind hingegen eine Besonderheit.

Die Sommerferien-Termine werden von der Kultusministerkonferenz festgelegt. Diese zentrale Planung soll sicherstellen, dass die Schülerinnen und Schüler nicht überall in Deutschland gleichzeitig sechs Wochen schulfrei haben. Das wäre allein schon für den Reiseverkehr schwierig. In jedem Fall müssen die Sommerferien aber in den Zeitraum zwischen dem 20. Juni und dem 15. September fallen.

Außerdem haben sich die Bundesländer in Deutschland auf gemeinsame Regeln für die Ferien geeinigt. Die Schulferien gehen damit auch in Niedersachsenüber 75 Werktage. Die Samstage der Ferienzeit werden dabei anders als Sonntage oder gesetzliche Feiertage mitgerechnet. (sge)