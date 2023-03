Sechs Ferien haben Schülerinnen und Schüler in Berlin: im Herbst, zu Weihnachten, im Winter, zu Ostern, zu Pfingsten und im Sommer. Aber wann sind die Schulferien?

Hier finden Sie alle Termine für die Schuljahre 2022 / 2023 und 2023 / 2024, wie sie die Senatsverwaltung für Bildung angibt. Weiter unten folgen die Informationen zu weiteren schulfreien Tagen.

Welche Ferien gibt es in Berlin?

Diese Übersicht zeigt, welche Schulferien die Schüler in Berlin haben:

Herbstferien

Weihnachtsferien

Winterferien

Osterferien

Pfingstferien

Sommerferien

Dazu kommen gesetzliche Feiertage in Berlin und außerdem weitere schulfreie Tage, die teilweise von der Religion der Schüler abhängig sind.

Wann sind die nächsten Ferien in Berlin 2023?

Nächste Ferien in Berlin sind die Osterferien 2023 vom 3. April bis zum 14. April.

Ferien in Berlin 2022 und 2023

Herbstferien in Berlin 2022: 24.10. bis 5.11.2022

Weihnachtsferien in Berlin 2022 / 2023: 22.12.2022 bis 2.1.2023

Winterferien in Berlin 2023: 30.1. bis 4.2.2023

Osterferien in Berlin 2023: 3.4. bis 14.4.2023

Pfingstferien in Berlin 2023: 30.5.2023

Sommerferien in Berlin 2023: 13.7. bis 25.8.2023

Schulfrei ist in Berlin außerdem am 19.5.2023.

Ferien in Berlin 2023 und 2024

Herbstferien in Berlin 2023: 23.10. bis 4.11.2023

Weihnachtsferien in Berlin 2023 / 2024: 23.12.2023 bis 5.1.2024

Winterferien in Berlin 2024: 5.2. bis 10.2.2024

Osterferien in Berlin 2024: 25.3. bis 5.4.2024

Sommerferien in Berlin 2024: 18.7. bis 30.8.2022

Außerdem gibt es in Berlin unterrichtsfreie Tage am 2.10.2023 und am 10.5.2024.

Freie Tage für Schüler mit christlichem Glauben in Berlin

Je nach Glauben gibt es in Berlin abseits der Ferien und gesetzlichen Feiertage noch einige weitere schulfreie Tage. So gibt es mehrere Termine im Jahr, an denen die christlichen Schülerinnen und Schüler schulfrei haben oder sich für eine Gottesdienst-Teilnahme befreien lassen können. Die Senatsverwaltung für Bildung weist darauf hin, dass die Teilnahme an einem Gottesdienst an der Schule beantragt werden muss und dass die Befreiung nicht für Schüler in der dualen Berufsausbildung gilt.

Das sind die freien Tage für Schüler, die zum Christentum gehören:

Fest der Erscheinung des Herrn (6. Januar): schulfrei für katholische Schüler, bis zu zwei Stunden Gottesdienst für evangelische Schüler möglich

schulfrei für katholische Schüler, bis zu zwei Stunden Gottesdienst für evangelische Schüler möglich Aschermittwoch: bis zu zwei Stunden Gottesdienst für katholische Schüler möglich

bis zu zwei Stunden Gottesdienst für katholische Schüler möglich Fronleichnam: schulfrei für katholische Schüler

schulfrei für katholische Schüler Fest der Apostel Peter und Paul (29. Juni): bis zu zwei Stunden Gottesdienst für katholische Schüler möglich

bis zu zwei Stunden Gottesdienst für katholische Schüler möglich Reformationstag (31. Oktober): schulfrei für evangelische Schüler

schulfrei für evangelische Schüler Allerheiligen (1. November): schulfrei für katholische Schüler

schulfrei für katholische Schüler Allerseelen (2. November): bis zu zwei Stunden Gottesdienst für katholische Schüler möglich

bis zu zwei Stunden Gottesdienst für katholische Schüler möglich Buß- und Bettag: schulfrei für evangelische Schüler

schulfrei für evangelische Schüler Hochfest der Gottesmutter (8. Dezember): bis zu zwei Stunden Gottesdienst für katholische Schüler möglich

Freie Tage für Schüler mit jüdischem Glauben in Berlin

Wenn Schüler zum Judentum gehören, stehen ihnen diese unterrichtsfreien Tage zu:

Pessach

Schawuot

Rosch Haschana

Jom Kippur

Sukkot

Schemini Azeret

Simchat Thora

Freie Tage für Schüler mit islamischem Glauben in Berlin

Das sind die Termine, an denen Schüler frei haben, die zum Islam gehören:

Fastenbrechen zu Ramadan

Opferfest

Laut Senatsverwaltung für Bildung können Schülerinnen und Schüler mit anderen Religionen oder Weltanschauungen auch für ihre Feiertage schulfreie Tage beantragen. Als Beispiele werden das orthodoxe Weihnachtsfest, der Welthumanistentag oder der Aşure-Tag genannt.

Schulferien in Berlin: Festlegung der Sommerferien-Termine im Kalender

Die Termine für schulfreie Tage und die meisten Ferien kann Berlin unabhängig von den anderen Bundesländern bestimmen. Die Länder haben sich aber darauf geeinigt, dass die Schulferien in Deutschland insgesamt 75 Tage dauern, wozu aber auch die Samstage der Ferienwochen gehören.

Die Sommerferien sind ein Sonderfall: Die legt die Kultusministerkonferenz für die Bundesländer fest. Sie dauern überall sechs Wochen und müssen irgendwann zwischen dem 20. Juni und dem 15. September liegen. Die Termine werden aber so geplant, dass die Sommerferien nicht überall gleichzeitig stattfinden. (sge)