Die Schlagerband Fantasy hat insgesamt bereits über zwei Millionen Tonträger verkauft und war mit ihrer Musik über 285 Wochen in den deutschen Albumcharts vertreten. Das Duo um den in Polen geborenen Martin Hein und den in Kroatien geborenen Fredi Malinowski wurde im Jahr 2012 als Vorband von Andrea Berg bekannt. Seitdem waren sie auch selbst bereits mehrere Male auf Tour. Lieder wie "Darling" zählen zu ihren Klassikern. Hier erfahren Sie, wie Fantasy entstanden ist und was sie ausmacht.

Fantasy im Steckbrief: Mitglieder und Auszeichnungen

Mitglieder: Martin Hein (*12. Januar 1971) und Fredi Malinowski alias Freddy März (*11. März 1971)

Martin Hein (*12. Januar 1971) und Fredi Malinowski alias Freddy März (*11. März 1971) Aktiv: 1997 bis heute

1997 bis heute Musikstil: Schlager

Schlager Auszeichnungen: Die Eins der Besten in der Kategorie "Duo des Jahres" (2017, 2018, 2019), smago! Award in der Kategorie "Erfolgreichstes Schlager-Duo Deutschlands 2016" (2017)

Die Entstehungsgeschichte von Fantasy: Ihr Name entstand im Gasthaus

Martin Hein und Fredi Malinowski, die späteren Mitglieder der Schlagerband Fantasy, lernten sich im Jahr 1993 kennen, als die beiden noch jeweils als Solo-Künstler unterwegs waren. Da die beiden das gleiche Management hatten, kreuzten sich ihre Wege oft. 1997 wurde schließlich die Entscheidung getroffen, sich als Gesangs-Duo zusammenzuschließen.

Der Name "Fantasy" kam zustande, als Martin Hein und Freddy März gemeinsam mit ihrem Manager in einer Gaststätte saßen. Zwei Stunden versuchten die drei, sich einen Namen für das Schlager-Duo zu überlegen, erzählte Martin Hein zu Gast bei "MDR um 4" . Schließlich war es ihr Manager, der den entscheidenden Denkanstoß für den Namen gab: Er fragte die beiden, ob sie denn keine Fantasie hätten. Freddy März führte fort: "Dann haben wir uns in dem Moment alle angeguckt: Fantasie.. Fantasy... ist doch super."

Obwohl der anfängliche Erfolg von Fantasy ausblieb, schaffte die Schlagerband im Jahr 2012 ihren Durchbruch. Als Vorband für Schlagersängerin Andrea Berg erlangten sie im deutschsprachigen Raum Bekanntheit. Ihr 2014 veröffentlichtes Album "Eine Nacht im Paradies" brachte Fantasy die erste Nummer eins-Platzierung in den deutschen Albumcharts ein. Seitdem haben es vier weitere Alben des Schlager-Duos bis an die Spitze geschafft. Fantasy war auch regelmäßig im Fernsehen zu sehen, 2020 traten sie beispielsweise bei "Schlager, Stars & Sterne - Die große Seeparty in Österreich!" von Florian Silbereisen auf.

Im September 2022 erreichte Fantasy einen neuen Meilenstein: Sie konnten auf 25 Jahre Bühnenkarriere zurückblicken. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die große Feier anlässlich des Jubiläums jedoch auf 2023 verschoben. "Er ist wirklich der erste Mann, mit dem ich Silberhochzeit feiere", scherzte Martin Hein über seinen Kollegen Fredi Malinowski zu Gast bei Radio Schlagerparadies.

Die beliebtesten Alben und Lieder von Fantasy

Eine Nacht im Paradies (2014, Album)

Darling (2014, Single)

Freudensprünge (2016, Album)

Bonny & Clyde (2017, Single)

Das Beste von Fantasy - Das große Jubiläumsalbum mit allen Hits (2018, Album)

Casanova (2019, Album)

10.000 bunte Luftballons (2020, Album)

Mitten im Feuer (2023, Album)

Über 20 Jahre Fantasy: Zum Jubiläum veröffentlichten sie ein Buch

Im Jahr 2017 veröffentlichte Fantasy ihr erstes Buch "Fantasy: Keine Lügen - Für unseren Traum riskierten wir (fast) alles". In dem autobiografischen Werk erzählten Martin Hein und Fredi Malinowski von ihrem Weg zum Erfolg. Die Idee, ein eigenes Buch zu verfassen, hatte Fantasy bereits früh nach der Gründung der Band. Freddy März erzählte in einem Interview mit Gute Laune TV: "Wir haben uns schon nach fünf Jahren Gedanken gemacht: Irgendwann müssen wir mal ein Buch machen."

Die Autobiografie erschien im Zeitraum des 20. Jubiläums von Fantasy. "Jetzt waren es dann schon 20 Jahre und wir haben gesagt, also wenn nicht jetzt, wann sollen wir es denn überhaupt machen?", erzählte Fredi Malinowski gegenüber Gute Laune TV.

Im selben Interview mit Gute Laune TV wird auch bereits ein zweites Buch von Fantasy angeteasert. Inhaltsstoff sollte es genug geben, meinte Martin Hein: "In 20 Jahren erlebt man natürlich so vieles. Wir haben früher alle Kneipen im Ruhrgebiet besungen bis heute zu den großen Arenen, also daher gibt es schon sehr viele Geschichten."

Fantasy privat: Die Schlagerband trifft sich oft mit dem Flieger

Die Mitglieder von Fantasy sehen sich trotz ihrer eher weit entfernten Wohnorte oft. Martin Hein lebt zwar in der Nähe von Berlin in Grünheide und Fredi Malinowski wohnt im über 500 Kilometer entfernten Essen, aber: "Wir fliegen auch viel, dann treffen wir uns in Wien, in Zürich oder in München", hieß es bei Radio Schlagerparadies.

Privat hält sich Fantasy-Sänger Fredi Malinowski auch oft in Kroatien auf. Der Musiker kaufte sich mit seinem Mann dort ein Haus. "Ich habe mir mit dem Dean eine kleine Immobilie geschaffen und da sind wir sehr, sehr glücklich und versuchen dort sehr viel Zeit zu verbringen", verriet er im Interview mit Radio Schlagerparadies. Das Paar hat drei Hunde und ist bereits seit über 10 Jahren zusammen.

Martin Hein, das zweite Mitglied von Fantasy, hat an Silvester 2021 seiner langjährigen Freundin, Sängerin Mela Rose, einen Heiratsantrag gemacht. Obwohl er schon einmal verheiratet war, war dies eine neue Erfahrung für den Schlagersänger, wie er dem MDR mitteilte: "Ich bin schon mal verheiratet gewesen, aber da habe ich den Heiratsantrag nicht gemacht und deswegen war das für mich das erste Mal. Es war schon sehr aufregend." Seit August 2022 sind die beiden laut MDR standesamtlich verheiratet.