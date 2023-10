Es herrscht eine lockere Atmosphäre am Freitagmittag in der Karlsruher Majolika. Stephanie Müller hat mit dem Fächergestöber eine Plattform für junge Unternehmerinnen geschaffen, ihre Produkte einem Karlsruher Publikum vorzustellen.

Wie viele Ausstellerinnen sind beim Fächergestöber?

Insgesamt stellen hier vier Ausstellerinnen ihre Produkte aus. Neben der Initiatorin Stephanie Müller mit ihrem online concept store "hygge butik" sind die drei weiteren Unternehmerinnen wie folgt: Kerstin Hendik mit "monâme - handmade caramics", Daniela Hoffmann mit "Balencio Kosmetik" und Mireile Raif mit ihrem Schmuck menani. Die Frauen kennen sich bereits: sie haben sich bei einem Coaching "Frauen & Business" kennengelernt.

Bild: Thomas Riedel

Was macht das Fächergestöber besonders?

Die Ausstellerinnen sind vier junge Unternehmerinnen, die sich und ihre Produkte bekannt machen wollen. Mit dieser Veranstaltung wollen sie dafür einen besonderen Rahmen schaffen und den Besucherinnen - und auch dem ein oder anderen Besucher - einen schönen Nachmittag bieten.

Bild: Thomas Riedel

Soll das Fächergestöber nächstes Jahr wieder stattfinden?

Im Gespräch mit ka-news verrät Stephanie Müller, dass das Fächergestöber nächstes Jahr auf jeden Fall wiederkehren soll.

Wie bekannt sind die Ausstellerinnen?

Alle vier stehen eher am Anfang mit ihren Produkten und möchten mit viel Motivation durchstarten. In der Vergangenheit haben sie ihre Produkte bereits beim ebenfalls von Stephanie Müller veranstalteten Sonntagsgestöber verkauft.

Bild: Thomas Riedel

Wieso braucht es ein solches Event speziell für Frauen?

"Das Event vereint alles, was eine Frau so interessiert und da die Produkte so einzigartig sind, kann man sie nicht einfach so in der Stadt kaufen", so Müller weiter. So wird den Gründerinnen eine Möglichkeit gegeben sich und ihre Produkte zu präsentieren. Stephanie Müller verrät, dass neben den 40 angemeldeten auch immer wieder spontane Besucher vorbeikommen, um sich die Produkte anzuschauen.

Bild: Thomas Riedel

Welche Produkte gab es zu kaufen?

Beim Fächergestöber wurden zahlreiche verschiedene Produkte verkauft. Hier folgt eine kleine Auswahl: