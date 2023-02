von (dpa)

"Am Dienstag werden die Warnstreiks im Land deutlich ausgeweitet", kündigte die Gewerkschaft am Montagmorgen weiter an. Der Schwerpunkt liege an beiden Tagen in der Zustellung. Am Dienstag werden bei einer Kundgebung in Stuttgart über 2500 Gewerkschaftsmitglieder erwartet. "Wir streiken jetzt, damit es am 9. Februar ein Ergebnis gibt, das die massive finanzielle Belastung der Beschäftigten durch die Inflation ausgleicht und das die Milliardengewinne der Deutschen Post AG berücksichtigt", sagte Verdi-Funktionär Andreas Henze.

Bereits in den vergangenen Wochen hätten sich insgesamt rund 11.000 Beschäftigte im Land an Arbeitsniederlegungen beteiligt. Die Gewerkschaft verlangt 15 Prozent mehr Geld bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr. Das Unternehmen lehnt das ab und argumentiert, dass Lohnsteigerungen nicht durch Preiserhöhungen weitergegeben werden könnten, weil der deutsche Markt reguliert sei. Die Verhandlungen gehen am 8. und 9. Februar weiter.