Karlsruhe vor 2 Stunden

Karlsruher Energieunternehmen EnBW senkt Preise

Wegen geringerer Beschaffungskosten und Umlagen senkt die Energie Baden-Württemberg (EnBW) die Kosten für Gas und Wärmestrom. Bei Gas verringert sich der Preis in der Grundversorgung vom 1. Januar an durchschnittlich um 4,5 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte. Beim Wärmestrom für Wärmepumpenanwendungen gehe der Preis um 4,6 Prozent und für Elektrospeicherheizungen bei getrennter Messung um 5,9 Prozent zurück. Bei beiden Tarifen gehe es gleichfalls um die Grundversorgung.