Karlsruhe vor 50 Minuten

EnBW Karlsruhe: Energiekonzern im dritten Quartal über den Erwartungen

Die Geschäfte der Energie Baden-Württemberg (EnBW) laufen besser als erwartet. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Konzern nun ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) in Höhe von 5,9 bis 6,5 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Karlsruhe mitteilte. Vorher waren es 4,7 bis 5,2 Milliarden Euro.