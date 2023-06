"Wir wurden gegen 21.10 Uhr zu einem Balkonbrand in Neureut gerufen", sagt Michaela Hofmann, Pressesprecherin der Karlsruher Berufsfeuerwehr. "Das Feuer befand sich im dreizehnten Stock, weshalb es von Anfang an einen sehr hohen Kräfteeinsatz an Feuerwehrleuten gab."

Ein Einsatzort in luftigen Höhen. | Bild: Thomas Riedel

Wie sich herausstellte, war die Brandursache "etwas Unrat, der Feuer gefangen hat", wie Hofmann weiter erklärt. "Das Feuer blieb aber auf den Balkon begrenzt, da es gelöscht werden konnte, bevor es auf die Wohnung übersprang. Auch an den angrenzenden Balkonen konnte kein Schaden verzeichnet werden. Der Wohnungseigentümer wurde von den Rettungskräften untersucht und für unverletzt erklärt."

Alle Bilder zum Einsatz in Neureut: