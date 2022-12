Karlsruhe vor 1 Stunde

Mann fährt am Rheinstrandbad ins Gleisbett - Bahnverkehr kurzzeitig unterbrochen

Wie die Polizei in einer Mitteilung informiert, endete die Autofahrt eines Renault-Fahrers am späten Samstagnachmittag im Gleisbett auf Höhe des Rheinstrandbad Rappenwörth. Der Fahrer blieb unverletzt. Allerdings entstand am Auto ein Schaden von "wenigen hundert Euro" und der Bahnverkehr musste kurzzeitig eingestellt werden.