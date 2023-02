In einer Kirche in der Moldaustraße in Neureut haben bislang unbekannte Täter offenbar ein Fenster aufgehebelt und anschließend sämtliche Räumlichkeiten durchsucht, wie die Polizei Karlsruhe in einer Mitteilung an die Presse erklärt. Bei dem Einbruch wurde erheblicher Sachschaden verursacht und ein geringer Bargeldbetrag entwendet.

Ebenfalls in der Moldaustraße gelangten Diebe gewaltsam in einen Kindergarten, indem sie eine Tür aufhebelten, erklären die Beamten. Im Inneren durchwühlten die Eindringlinge Schubladen und Schränke. Ob Etwas gestohlen wurde, sei bislang unklar.

Über ein Fenster verschafften sich ebenfalls unbekannte Täter Zutritt zur Kindertagesstätte in der Hermann-Höpker-Aschoff-Straße, so die Polizei. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde dort Bargeld entwendet und ein hoher Sachschaden am Mobiliar verursacht.

Die dritte Kindertagesstätte erwischte es in der Tannenstraße. Dort hebelten Unbekannte ein Fenster auf und gelangten so offenbar in die Räumlichkeiten, erklären die Beamten. Zudem drangen vermutlich die gleichen Einbrecher in die angrenzende Kirche sowie das Pfarrbüro ein. Was gestohlen wurde und um welchen Sachwert es sich dabei dreht, stehe derzeit noch nicht fest, so die Ermittler.

Ob ein Tatzusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Kriminaltechnik wurde mit der Sicherung der Spuren am Tatort beauftragt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721-96 71 80 in Verbindung setzen.