Baden-Württembergs FDP-Landesvorsitzender Michael Theurer würdigte Golombeck als überzeugten Liberalen und glühenden Europäer. "So bleibt er uns in Erinnerung."

Golombeck wurde am 19. Oktober 1948 in Magdeburg in Sachsen-Anhalt geboren und lebte in Karlsruhe. Von 2009 bis 2013 saß er für die FDP im Bundestag. Zudem war er von 2007 bis 2013 Vorsitzender der FDP Karlsruhe-Stadt und von 2009 bis 2014 Mitglied im Karlsruher Stadtrat.

Der Elektroniker hinterlasse zwei Kinder und eine Lebensgefährtin, heißt es im Nachruf.