Karlsruhe vor 2 Stunden

Drogenkonsum und Haftbefehl: Polizei nimmt flüchtendes Pärchen nach Verkehrskontrolle fest

Ein Autofahrer und seine Beifahrerin sollen während einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Karlsruher Glogauerstraße versucht haben, vor der Polizei zu flüchten. Das teilte die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung am Donnerstag mit. Weiteres Problem: Die Dame war mehrfach zur Festnahme ausgeschrieben und der unter Drogeneinfluss stehende Fahrer saß trotz Fahrverbot am Steuer. Außerdem stellten die Polizisten mehrere zulassungsrechtliche Verstöße fest.