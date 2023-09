Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Artikel in Leseliste gespeichert.

Sie können jetzt Artikel in Ihrer Leseliste speichern und lesen, wann immer Sie möchten.

Paul Needham

An der Nördlichen Hildapromenade fand am Samstag, 2. September das diner en blanc 2023 statt. Seit 2013 wird das Abendessen im Freien jährlich veranstaltet. Die Teilnehmer, die ganz in weiß angezogen sind, bringen ihr Besteck und Essen selbst zum Treffpunkt mit. Wo das Picknick dieses Jahr stattfindet wurde erst wenige Tage im voraus enthüllt.

Bild: Paul Needham Bild: Paul Needham Bild: Paul Needham Bild: Paul Needham Bild: Paul Needham Bild: Paul Needham Bild: Paul Needham Bild: Paul Needham Bild: Paul Needham Bild: Paul Needham Bild: Paul Needham Bild: Paul Needham Bild: Paul Needham Bild: Paul Needham Bild: Paul Needham Bild: Paul Needham Bild: Paul Needham Bild: Paul Needham Bild: Paul Needham Bild: Paul Needham Bild: Paul Needham Bild: Paul Needham Bild: Paul Needham Bild: Paul Needham Bild: Paul Needham Bild: Paul Needham Bild: Paul Needham Bild: Paul Needham Bild: Paul Needham Bild: Paul Needham