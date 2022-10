von ka-news.de

Der #digiTALK findet am Donnerstag, 20. Oktober, um 19 Uhr im Triangel Open Space am Kronenplatz statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Auf dem Podium sitzen vier Experten und freuen sich auf den Austausch mit dem Publikum. Die Referenten und ihre Themen im Überblick.

Heike Brugger

Heike Brugger studierte Politikwissenschaft, Mathematik und Physik an der Universität Konstanz. 2017 promovierte sie an der Universität Konstanz am Fachbereich für Politik- und Verwaltungswissenschaften mit dem Schwerpunkt der lokalen Energiepolitik und der Netzwerkanalyse.

Heike Brugger | Bild: privat

Ihre Arbeitsschwerpunkte beinhalten das Design und die Evaluierung von energie- und klimapolitischen Instrumenten und Maßnahmen insbesondere im Bereich der Energieeffizienz, der Digitalisierung und der Künstlichen Intelligenz sowie die Modellierung der Energieverbrauchsentwicklung in privaten Haushalten (mit Schwerpunkt auf dem Stromverbrauch). Seit Januar 2018 ist sie am Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung und leitet dort seit März 2021 das Geschäftsfelds Energiepolitik im Competence Center Energiepolitik und Energiemärkte.

Ulrich Oberhofer

Ulrich Oberhofer studierte Mathematik an der Universität Regensburg und der Technischen Universität München. Seit Sommer 2022 promoviert er am KIT am Institut für Automation und Angewandte Informatik in der Forschungsgruppe "Daten-getriebene Analyse komplexer Systeme" (DRACOS), gegründet Anfang 2022 von Dr. Benjamin Schäfer. Ziel der Gruppe ist die Verknüpfung von mathematischer Modellierung, Datenanalyse und maschinellem Lernen zur Erforschung eines nachhaltigen Energiesystems.

Ulrich Oberhofer | Bild: privat

Hilke Lentink

Hilke Lentink studierte Erdwissenschaften und eine Kombination aus Meteorologie, Ozeanografie und Klima an der Universität Utrecht in den Niederlanden. Nach Abschluss in 2012 kam sie nach Deutschland, wo sie am Institut für Meteorologie und Klimaforschung (IMK) des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) sowohl im Bereich Wetterforschung arbeitete, als auch am Süddeutschen Klimabüro tätig war. In 2017 promovierte sie und forschte in den Jahren danach weiter am KIT, diesmal am Thema Klimawandel und Extremwetterereignisse.

Seit 2022 arbeitet Hilke Lentink auf dem EU-geförderten Projekt CityCLIM im Bereich Klimawandelanpassung beim Umwelt- und Arbeitsschutz der Stadt Karlsruhe. Das Projekt hat zum Ziel eine cloudbasierte Datenplattform zu entwickeln, auf der Bürger und der Stadtverwaltung Wetter- und Klimadienste zur Verfügung stehen. Karlsruhe ist Modellstadt in dem Projekt und nutzt diese Dienste insbesondere mit Blick auf die Anpassung an Hitze in der Stadt.

Michael Saup

Michael Saup ist Protagonist der digitalen und infossilen Kunst, Instrumentalist, Filmemacher, Kosmograf, Lehrer und Programmierer. 1980, während seines Studiums der Musik begann er zu programmieren. Ab 1989 experimentierte er mit der Möglichkeit der computergestützten Transformationen von Klang und Bild und übernahm in dieser Zeit eine Vorreiterrolle in der Entwicklung von Software und interaktiven Installationen als Kunstform.

Michael Saup | Bild: Paul Needham

Anfang der 2000er-Jahre wandte er sich vermehrt politischen, humanitären und sozialen Fragestellungen zu, wie dem Zugang zu Kommunikationsmedien und dem nachhaltigen Umgang mit fossilen und infossilen Ressourcen. 2000 und 2010 thematisierte er den Ressourcenbedarf des Internets mit den Arbeiten R111 und Avatar. Ab 2008 integrierte er das Medium Radioaktivität in seine Arbeit.

Mit DUST VR eröffnete er 2018 das Feld der virtuellen Realität im Umweltbereich. Aktuell arbeitet er an der Kosmografie der Welt und der Überführung des Digitalen in natürliche Kreisläufe der Natur für die Renaturierung von Lebensraum. Er beschäftigt sich mit den tiefgreifenden Kräften von Natur und Gesellschaft. In den letzten Jahren stand der energetische Ausdruck der Gesellschaft im Mittelpunkt seiner Untersuchungen, die er als Archäologie der Zukunft bezeichnet.

Das sind die einzelnen Vortragsthemen Heike Brugger spricht über: Digitalisierung: Enabler oder Sorgenkind einer nachhaltigen Zukunft? (Alternativ: "Duale Transformation: auf dem Weg in eine digitale und nachhaltige Zukunft").

Die Digitalisierung und die Ausrichtung unserer Gesellschaft auf Nachhaltigkeit sind die beiden großen Transformationsprozesse unserer Zeit, die es zu gestalten und zukunftsweisend auszurichten gilt. Digitalisierung spielt im Energie-, Mobilitäts- und Wirtschaftssystem der Zukunft eine entscheidende Rolle und prägt schon heute unser soziales Zusammensein. Die vielfältigen Möglichkeiten die sich durch die Digitalisierung ergeben, können auch ein entscheidender Faktor sein, wenn es darum geht unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und die Energietransformation zu realisieren. Gleichzeitig entstehen durch die IT-Infrastruktur neue Ressourcen- sowie Energiebedarfe. Im Impuls werden beide Aspekte dieser beleuchtet und aufgezeigt welche Weichenstellungen erforderlich sind um die duale Transformation von Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu realisieren. Ulrich Oberhofer spricht über: Datengetriebene Analyse komplexer (Energie-)Systeme für eine nachhaltige Zukunft Hilke Lentink sprich über: Digitalisierung in der Klimawandelanpassung in Karlsruhe – eine Kurzvorstellung des EU-Projekts CityCLIM.

Hilke Lentink wird einen Einblick geben in das Projekt CityCLIM, wie es die Klimaanpassung in Karlsruhe unterstützt, wie interessierte Bürger involviert werden können und wie die Digitalisierung für die Klimaanpassung genutzt werden kann. Michael Saup spricht über: Mit "Minimal Carbon Site" verortet Michael Saup das Feld der Energie als Form der Kunst. Das Projekt zeigt, dass es Handlungsoptionen gibt, um den Ressourcenverbrauch im digitalen Raum zu senken und demonstriert wie der Stromverbrauch von Websites radikal minimiert werden kann. Minimal Carbon Site schafft dabei nicht nur ein Bewusstsein für den Zusammenhang von Information und Energie. Minimal Carbon Site ist eine konkrete technische Lösung. Saup hat eine Version der Website karlsruhe.digital entwickelt, die bei nahezu gleichem Erscheinungsbild und Funktionalität ihren Fußabdruck um 95% reduziert – von 635 MB auf 32 MB. Minimal Carbon Site beweist, dass es möglich wäre, allein durch die Optimierung von Websites den Energieverbrauch des Internets deutlich zu senken.

Die Veranstaltungsreihe #digiTALK setzt sich mit Themen der digitalen Welt von morgen auseinander und rückt gezielt Diskussion und Austausch in den Mittelpunkt. Die Themen verstehen sich als Karlsruher Beitrag zu aktuellen Debatten einer zunehmend digitalen und vernetzten Gesellschaft. Der digiTALK ist ein Gemeinschaftsprojekt des Wissenschaftsbüros der Stadt Karlsruhe, der Initiative karlsruhe.digital, dem ZKM | Zentrum für Kunst und Medien und des Nachrichtenportals ka-news.de sowie der Karlshochschule International University.