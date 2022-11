Karlsruhe vor 1 Stunde

#digitalk im Dezember: Wie verändert das Internet unsere Identität?

Unbedingt vormerken: Der nächste #digiTALK findet am Donnerstag, den 1. Dezember 2022 um 19 Uhr im Triangel Open Space am Kronenplatz statt. Einlass ab 18:30 Uhr, der Eintritt ist frei. Thema hier: "Wer bin ich und wie seht ihr mich – im Netz? Selbst(re)präsentation und Identität in digitalen Umgebungen".