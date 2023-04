Europäische Großstädte gelten als relativ sicher, doch es lassen sich bei genauem Hinsehen klare Unterschiede feststellen. Dieser Artikel gibt Antworten auf die Frage: Welche Städte werden von den Menschen als gefährlich empfunden? Jede Straftat hat laut der Bundeszentrale für politische Bildung mehrere Ursachen. Auch wenn die Ursachen der Kriminalität im Städte-Vergleich nicht berücksichtigt werden können, sind die Ergebnisse verblüffend. So befindet sich beispielsweise keine deutsche Stadt unter den 12 gefährlichsten Städten Europas. Wie wird also in den europäischen Großstädten das Einbruchsrisiko, die Gewaltbereitschaft oder der Drogenhandel eingeschätzt? In diesem Artikel wird Ihnen der Kriminalitätsindex, die Einwohnerzahl und ein Durchschnittsgehalt der jeweiligen Stadt vorgestellt.

Der Numbeo Crime Index – so wird die Kriminalität gemessen

Kriminalität lässt sich anhand gemeldeter Straftaten oder dem subjektiven Empfinden der Menschen messen. In dieser Aufzählung wird der Crime-Index der globalen Datenbank Numbeo verwendet, um die Großstädte miteinander zu vergleichen. Die Daten stammen hierbei aus Online-Umfragen mit weltweit über 100.000 Teilnehmern, in denen Fragen zu Straftaten und Kriminalität der jeweiligen Stadt beantwortet wurden. Die Werte des Crime-Index können wie folgt interpretiert werden: Kriminalitätsraten mit den Werten 20 bis 40 gelten als niedrig. Städte oder Länder mit einem Crime Index zwischen 40 und 60 werden als moderat eingestuft. Werte zwischen 60 und 80 gelten als hoch.

Liefert der Crime-Index verlässliche Daten?

Die Ergebnisse der Umfragen können kein objektives Ergebnis abbilden, da die offiziellen Statistiken der jeweiligen Regierungen nicht berücksichtigt wurden. Diese sind laut Numbeo nicht für einen länderübergreifenden Vergleich geeignet und nicht für jede Region verfügbar. Die komplexe Berechnung des Crime-Index ist öffentlich zugänglich und somit nachvollziehbar. Wir nutzen die Daten des Crime-Index daher mit dem Hinweis, dass diese nicht als ein exaktes Abbild der Realität zu werten sind. Auf einer offiziellen Seite der EU sind zusätzlich auch die Kriminalitätsraten der Mitgliedsstaaten einzusehen.

Dies sind laut dem Crime-Index die 12 gefährlichsten Städte Europas:

Bradford ist die gefährlichste Stadt Europas

Die britische Großstadt ist mit einem Crime-Index von 69,2 die gefährlichste Stadt Europas. Die Stadt ist von der Industriekultur geprägt, denn es befinden sich zwei bedeutsame Industriedenkmäler in Bradford. Die häufigsten Straftaten sind Gewaltverbrechen und sexualisierte Gewalt.

Einwohnerzahl: 547.000

Durchschnittliches Monatsgehalt laut Numbeo: 1.700 £

Marseille ist auf Platz 2 der gefährlichsten Städte Europas

Die touristische Hafenstadt in Südfrankreich wird mit einem Crime Index von 64,7 als besonders gefährlich eingestuft. Der Handel mit Drogen sowie der damit verbundene erhöhte Drogenkonsum wird von den Teilnehmenden der Umfrage als besonders besorgniserregend eingestuft.

Einwohnerzahl: 870.731

Durchschnittliches Monatsgehalt laut Numbeo: 2477,90€

Platz 3 der gefährlichsten Städte Europas: Catania

Catania befindet sich an der sizilianischen Ostküste und belegt mit einem Crime Index von 63,9 den 3. Platz im Kriminalitätsvergleich. Die Umfragen zeigen: Korruption und Fahrzeugdiebstahl sind hier besonders präsent.

Einwohnerzahl: 311.402

Durchschnittliches Monatsgehalt laut Numbeo: 1062,50€

Platz der 4 der gefährlichsten Städte Europas: Coventry

Mit einem Crime-Index von 63,9 nimmt die britische Stadt Coventry den 4. Platz der gefährlichsten Städte ein. Die 96 Teilnehmer der Numbeo-Umfragen beklagen häufig Drogenhandel und die Sorge vor einem Einbruch.

Einwohnerzahl: 345.324

Durchschnittliches Monatsgehalt laut Numbeo: 2850£

Nantes ist auf Platz 5 der gefährlichsten Städte Europas

Die im Westen Frankreichs gelegene Großstadt hat einen Crime-Index von 62,9 und ist somit auf Platz 5 der gefährlichsten Städte. Auch hier gilt der illegale Drogenhandel bei den Befragten als ein großes Problem.

Einwohnerzahl: 320.732

Durchschnittliches Monatsgehalt laut Numbeo: 2215€

Platz 6 der gefährlichsten Städte in Europa ist Birmingham

Der berühmte britische Industriestandort des 18. Jahrhunderts landet mit einem Crime-Index von 62,6 auf dem 6. Platz gefährlicher Städte. In Birmingham wird Korruption vergleichsweise selten erlebt. Die britische Stadt hat wohl am meisten mit Vandalismus und Diebstahl zu kämpfen.

Einwohnerzahl: 1.144.900

Durchschnittliches Monatsgehalt laut Numbeo: 2372,71£

Neapel: Platz 7 der gefährlichsten Städte Europas

Die Hauptstadt der italienischen Region Kampanien hat einen Crime-Index von 61,7 und ist somit auf Platz 7 der gefährlichsten Städte Europas. Hier wird häufig von Korruption und Vandalismus berichtet.

Einwohnerzahl: 962.589

Durchschnittliches Monatsgehalt laut Numbeo: 1378,95€

Montpellier ist auf Platz 8 der gefährlichsten Städte Europas

Das beliebte Ausflugsziel in Südfrankreich hat einen Crime-Index von 60,5. Montpellier hat in den letzten drei Jahren einen sehr starken Anstieg der Kriminalität verzeichnen können. Bei den 164 Teilnehmern der Umfragen wird Drogenhandel als Hauptproblem identifiziert.

Einwohnerzahl: 299.096

Durchschnittliches Monatsgehalt laut Numbeo: 2832,50€

Platz 9 der gefährlichsten Städte Europas: Lüttich

Gelegen an der Maas nimmt die belgische Großstadt Lüttich, durch den Crime-Index von 60,4 den 9. Platz der gefährlichsten Städte in Europa. (Raub-)Überfalle wurden hier als besonders besorgniserregend empfunden.

Einwohnerzahl: 195.278

Durchschnittliches Monatsgehalt laut Numbeo: 2059,14€

Platz 10 der gefährlichsten Städte Europas ist Nizza

Mit einem Crime Index von 60,1 belegt die französische Stadt den 10. Platz der 12 gefährlichsten Städte Europas. 263 Teilnehmer der Umfragen nennen Fahrzeugdiebstahl als allgegenwärtige Sorge.

Einwohnerzahl: 343.477

Durchschnittliches Monatsgehalt laut Numbeo: 2346,07€

Minsk ist auf Platz 11 der gefährlichsten Städte Europas

Minsk, die Hauptstadt von Belarus, ist mit einem Crime-Index von 57,7 auf dem vorletzten Platz der gefährlichsten Städte. In Misnk gab es in den letzten drei Jahren einen starken Anstieg der wahrgenommenen Kriminalität. Das Hauptproblem der Hauptstadt ist laut Numbeo die Korruption.

Einwohnerzahl: 2.020.600

Durchschnittliches Monatsgehalt laut Numbeo: 1410,20 BYN (entspricht ca. 500€)

Platz 12 der gefährlichsten Städte Europas: Grenoble

Das französische Wintersportziel Grenoble belegt mit einem Crime Index von 57,4 den letzten Platz der gefährlichen Städte. Hier fürchteten sich die Teilnehmer der Umfrage am meisten vor gewaltsamen Übergriffen.

Einwohnerzahl: 158.180

Durchschnittliches Monatsgehalt laut Numbeo: 2217,86€