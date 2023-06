Seit Frühsommer 2023 können Nutzer:innen des öffentlichen Personennahverkehrs das Deutschlandticket (auch 49-Euro-Ticket genannt) in Anspruch nehmen. Damit reduziert sich für Viele der monatliche Betrag für den ÖPNV, weil der Preis niedriger ist als die ursprüngliche Monatskarte. Zudem werden viele weitere Menschen in das Angebot der Verbände gelockt, um die Verkehrswende voranzutreiben und öfter mal das Auto stehen zu lassen. Dabei fragen sich viele Kunden und Kundinnen, ob mit dem von Bund und Ländern initiierten Ticket auch Verbindungen im Fernverkehr genutzt werden dürfen.

Die Grundsatzregelung beim Deutschlandticket

Generell ist das zum Mai 2023 eingeführte Deutschlandticket bundesweit für den Nah- und Regionalverkehr bestimmt. Die Deutsche Bahn erklärt auf ihrer Website: "Es kann in allen Nahverkehrszügen wie zum Beispiel RB-, RE-, S-Bahn-Züge (SPNV) und zusätzlich in öffentlichen Verkehrsmitteln wie Busse, Straßenbahnen, U-Bahnen etc. (ÖPNV) genutzt werden." Das gilt für teilnehmenden Landestarife, Verkehrsverbünde und -unternehmen gemäß Geltungsbereich, außerdem für beliebige Fahrten innerhalb des entsprechenden Zeitraums.

Welcher Verbund auf dem Ticket selbst vermerkt ist, spielt beim 49-Euro-Ticket keine Rolle, erklärt Deutschlands wohl bekanntestes Transportunternehmen: Wer beispielsweise aus Süddeutschland kommt, kann auch in Hamburg oder an einem anderen Ort damit fahren. Fernverkehrszüge wie InterCity, InterCity Express, EuroCity (EC) oder auch RE-Züge der DB sind dagegen nicht mit dem 49-Euro-Ticket nutzbar. Bekanntermaßen bestätigen Ausnahmen jedoch die Regel:

Mit Deutschlandticket im Fernverkehr? Upgrade erweitert Verbindungen

So kommt es, dass mit einem Deutschlandticket auch die Nutzung von Verbindungen der DB Fernverkehr AG möglich wird. Denn in manchen Fällen werden IC-Züge oder auch ICE-Züge der Deutschen Bahn in das Nahverkehrsangebot der Landesverbünde integriert. Auf bestimmten Abschnitten sind mit dem erschwinglichen 49-Euro-Ticket laut DB dann auch derartige Verbindungen gestattet. Aktuell reicht das Deutschlandticket demnach für folgende Strecken im Fernverkehr:

Erfurt– Weimar– Jena – Gera

Potsdam– Berlin Hbf – Cottbus

Rostock Hbf – Ribnitz-Damgarten West – Velgast– Stralsund

Bremen Hbf – Oldenburg (Oldb) – Emden Hbf – Emden Außenhafen / Norddeich Mole

Stuttgart Hbf – Horb – Singen (Htw) – Konstanz

Zudem befindet sich die Deutsche Bahn fortlaufend in Gesprächen mit Landesverbänden über eine Ausweitung der Fernverkehrsstrecken. Freilich hängt dies an den Zusatzkosten und wer dafür aufkommt. Übermäßig viele Verbindungen könnte eine dementsprechende Regelung auch den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg betreffen, erklärt das Portal Inside-Digital.de. Hier gebe es zwar eine Nahverkehrsfreigabe für normale Monatstickets, jedoch noch nicht für das Deutschlandticket. Eine Antwort auf unsere Anfrage an die Pressestelle des VBB steht noch aus. Derweil gibt es ab Juli 2023 laut Medien wie der Rheinische Post zwei weitere Vereinbarungen, wodurch ein Upgrade auf den IC möglich wird:

Dortmund– Siegen Hbf - Dillenburg (Hessen)

Dresden Hbf – Freiberg (Sachs) – Chemnitz Hbf

Welche IC- oder ICE-Verbindungen mit dem Deutschlandticket genutzt werden können, darüber will die Bahn auch zukünftig in der Handy-App „DB-Navigator“ informieren.

Eine komplette Übersicht mit den Geltungsbereichen des Deutschlandtickets gibt es hier.

Deutschlandticket: Upgrades für Fernverbindungen möglich

Mit der Einführung des Deutschlandtickets ist es zudem möglich, gegen Aufpreis ein Upgrade zu tätigen, damit man zum Nahverkehrsangebot auch Züge des Fernverkehrs nutzen kann. Wer regelmäßig Strecken mit ICs, ECs oder ICEs absolviert, kann also den Vorteil des vergünstigten Tickets in die gesamte Verbindung integrieren. Wer im Verbund pendelt, kann auf der Website der DB das entsprechende Angebot wählen.