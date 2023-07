Karlsruhe vor 1 Stunde

Deutsche Bahn veranstaltet Konzert am Hauptbahnhof Karlsruhe

Am erste August-Wochenende treten an den Bahnhöfen Karlsruhe und Freiburg Bands auf. Das teilt die Deutsche Bahn (DB) in einer Pressemitteilung mit. Den Auftakt macht am Samstag, 5. August, die "Sean Treacy Band", ab 18 Uhr.