Karlsruhe vor 58 Minuten

Demo am Schlossplatz: Friedensbündnis protestiert gegen Ukrainekrieg

Am Freitag, 1. September, findet auf dem Karlsruher Schlossplatz eine Kundgebung zum Antikriegstag statt. Das teilt der Landesverband Baden-Württemberg der Deutschen Friedensgesellschaft-Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) in einer Pressemitteilung mit. Auch in anderen Städten sind Aktionen geplant. Im Fokus soll der Ukrainekrieg stehen.