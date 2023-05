Die folgende Aufzählung stellt die Aussage "Zuhause ist es immer am Schönsten" in Frage. Denn diese 10 Städte sind an Potenzial nicht zu übertreffen. Sie gelten im Jahr 2023 als die lebenswertesten Städte der Welt. Auch wenn es keine deutsche Stadt unter die Top 10 geschafft hat, hält die Aufzählung Überraschungen bereit. In diesem Artikel erfahren Sie den Lebensqualität-Index, eine durchschnittliche Monatsmiete und einen interessanten Fakt zu jeder Stadt.

Wie wurden die 10 lebenswertesten Städte der Welt ermittelt?

Der Artikel basiert auf Daten der globalen Datenbank Numbeo, die einen Lebensqualitätsindex errechnet hat. Dieser ist ein Schätzwert, der sich aus mehreren Indizes zusammensetzt. Die folgenden Faktoren sind für die Berechnung des Lebensqualitätsindex relevant: Kaufkraft, Verschmutzung, Verhältnis zwischen Immobilienpreisen und Einkommen, Lebenshaltungskosten, Sicherheit, Klima, Gesundheit und Verkehr. Die Daten der genannten Bereiche werden sowohl durch die Angaben der zahlreichen Nutzer, als auch die manuell erhobenen Daten von maßgeblichen Quellen (beispielsweise Behörden oder anderen Umfragen) generiert. Die Berechnung wird zweimal im Jahr aktualisiert. Diese Rangliste bildet die aktuellsten Daten des Jahres 2023 ab.

Das sind die 10 lebenswertesten Städte der Welt:

Den Haag ist die lebenswerteste Stadt der Welt

Die im Westen der Niederlande gelegene Küstenstadt Den Haag ist mit einem Lebensqualitätsindex von 217,1 die lebenswerteste Stadt der Welt.

Durchschnittliche Monatsmiete einer 1-Zimmer-Wohnung im Zentrum laut Numbeo: 1070,08 €

Schon gewusst? Mit insgesamt 11 Kilometer Strand kann sich Den Haag stetig über zahlreiche Touristen freuen.

Eindhoven ist auf Platz 2 der lebenswertesten Städte der Welt

Der 2. Platz geht mit einem Lebensqualitätsindex von 206,7 an die niederländische Stadt Eindhoven.

Durchschnittliche Monatsmiete einer 1-Zimmer-Wohnung laut Numbeo: 1238,14 €

Schon gewusst? Diese Stadt steht für Design und technologische Innovation. Der Elektronikkonzern Phillips hat seinen Ursprung in Eindhoven und zählt somit zu den Wahrzeichen der Stadt.

Wien nimmt den 3. Platz der lebenswertesten Städte der Welt ein

Die österreichische Hauptstadt belegt mit einem Lebensqualitätsindex von 199,6 den 3. Platz auf der Rangliste der weltweit lebenswertesten Städte.

Durchschnittliche Monatsmiete einer 1-Zimmer-Wohnung laut Numbeo: 841,18 €

Schon gewusst? Der im Jahr 1752 erbaute Wiener Tiergarten am Schloss Schönbrunn ist der älteste, noch bestehende Zoo der Welt.

Platz 4: Canberra zählt zu den lebenswertesten Städte der Welt

Australiens Hauptstadt Canberra ist mit einem Lebensqualitätsindex von 198,3 auf dem vierten Platz der lebenswertesten Städte der Welt.

Durchschnittliche Monatsmiete einer 1-Zimmer-Wohnung laut Numbeo: 2.775,76 australische Dollar (umgerechnet ca. 1696 €)

Schon gewusst? Zwei bekannte Städte waren ebenfalls Kandidaten für den Titel der Hauptstadt Australiens. Canberra wurde daher als Planhauptstadt aufgrund der Rivalität zwischen Melbourne und Sydney ausgewählt.

Zürich belegt den 5. Platz der lebenswertesten Städte der Welt

Die im Norden der Schweiz gelegene Stadt Zürich hat einen Lebensqualitätsindex von 195,3 und wird somit auf dem 5. Platz der Aufzählung platziert.

Durchschnittliche Monatsmiete einer 1-Zimmer-Wohnung laut Numbeo: 2,264.39 CHF

Schon gewusst? Im Haus Hiltl kann man seit 1898 fleischlose Gerichte verzehren, dies ist das älteste vegetarische Restaurant der Welt.

Rotterdam ist auf Platz 6 der lebenswertesten Städte der Welt

Mit einem Lebensqualitätsindex von 193,5 belegt die niederländische Hafenstadt Rotterdam im Jahr 2023 den 6. Platz der lebenswertesten Städte der Welt.

Durchschnittliche Monatsmiete einer 1-Zimmer-Wohnung laut Numbeo: 1314,37 €

Schon gewusst? Durch die Zerstörung der Innenstadt im 2. Weltkrieg wurde Raum für moderne Architektur geschaffen, die Rotterdam heute zu einem beliebten Reiseziel macht.

Platz 7 der lebenswertesten Städte der Welt wird von Luxemburg belegt

Luxemburg, die Hauptstadt des gleichnamigen Staates ist mit einem Lebensqualitätsindex von 193,3 auf dem 7. Platz der weltweit lebenswertesten Städte.

Durchschnittliche Monatsmiete einer 1-Zimmer-Wohnung laut Numbeo: 1589,09 €

Schon gewusst? Die Überreste der historischen Festungsmauer in Luxemburg sind UNESCO-Weltkulturerbe.

Platz 8: Helsinki zählt zu den lebenswertesten Städte der Welt

Die im Süden Finnlands gelegene Hauptstadt Helsinki ist mit einem Lebensqualitätsindex von 191,1 auf dem 8. Platz der lebenswertesten Städte der Welt.

Durchschnittliche Monatsmiete einer 1-Zimmer-Wohnung laut Numbeo: 944.57 €

Schon gewusst? Die schwedische Sprache ist in Helsinki weit verbreitet, sie zählt neben Finnisch zu den meistgesprochenen Sprachen der Stadt.

Adelaide ist auf Platz 9 der lebenswertesten Städte der Welt

Mit einem Lebensqualitätsindex von 190,5 belegt die australische Stadt den vorletzten Platz der Top 10 der lebenswertesten Städte der Welt.

Durchschnittliche Monatsmiete einer 1-Zimmer-Wohnung laut Numbeo: 2150,76 australische Dollar (umgerechnet etwa 1326 €)

Schon gewusst? Adelaide wird auch Stadt der Kirchen bezeichnet, dies liegt allerdings nicht an der Anzahl der Kirchen sondern vielmehr an der religiösen Vielfalt der Stadt.

10. Platz: Auch Reykjavik zählt zu den lebenswertesten Städten der Welt

Die isländische Hauptstadt hat mit einem Lebensqualitätsindex von 189,4 den letzten Platz der Top-10 der weltweit lebenswertesten Städte inne.

Durchschnittliche Monatsmiete einer 1-Zimmer-Wohnung laut Numbeo: 222.941,32 isländische Kronen (umgerechnet ca. 1485,24 €)

Schon gewusst? Der Name der Stadt bedeutet übersetzt "Rauchbucht".