Oftmals sind es die schwersten Verbrechen: Mord und Totschlag, schwerer Raub oder millionenschwere Steuerhinterziehung. Deutschlands flüchtige Verbrecher fürchten hohe Strafen. Die meisten sind rechtskräftig verurteilt, und seitdem auf der Flucht - einige von ihnen seit Jahrzehnten. Doch wer sind Deutschlands meistgesuchte Verbrecher, gibt es Frauen unter ihnen und was wird ihnen zur Last gelegt? Eine kleine Auswahl der aktuell vom Bundeskriminalamt (BKA) gesuchten Delinquenten im Überblick.

Ihaab, El-Rawi

Nach dem gebürtigen Hamburger Ilhaab El-Rawi wird wegen dem Verdacht eines Tötungsdeliktes international gefahndet. Am 03.04.2020 gegen 15:30 Uhr soll es in einem Waldstück in der Fischbeker Heide (Hamburg Neugraben-Fischbek) zu einem Schusswechsel zwischen mehreren Personen aus dem Drogendealer-Milieu gekommen sein. Dabei wurde eine Person schwer verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen war El-Rawi daran beteiligt. Der Geflüchtete könnte sich in Barcelona (Spanien) aufhalten.

Geburtsdatum: 30.09.1993

Geburtsort: Hamburg

Staatsangehörigkeit: deutsch

Geschlecht: männlich

Größe: 190 cm

Sprache/Dialekt: Deutsch, Arabisch

Kastriot Selimi

Kastriot Selimi steht im Verdacht, als Anführer einer kriminellen Vereinigung im Zusammenhang mit dem Betreiben des illegalen Raubkopienportals kinox.to und ihrer Filehoster freakshare.com und bitshare.com Straftaten wie räuberische Erpressung, Nötigung, Brandstiftung, Urheberrechtsverletzung und Steuerhinterziehung begangen zu haben.

Geburtsdatum: 07.10.1989

Geschlecht: männlich

Geburtsort: Gjilan (Kosovo)

Staatsangehörigkeit: deutsch

Burkhard Garweg, Ernst Volker Staub, Daniela Klette

In Zusammenhang mit den Straftaten derRAFfahndet das Bundeskriminalamt noch nach zahlreichen ehemaligen Mitgliedern der terroristischen Vereinigung. Dazu gehören Ernst-Volker Staub (*30.10.1954), Burkhard Garweg (*01.09.1968) sowie Daniela Klette (*05.11.1958). Sie sollen einen Geldtransport in Duisburg mit einer Panzerfaust und einem Schnellfeuergewehr überfallen und dabei mindestens eine Million Mark erbeutet haben. 2015 sollen die RAF-Mitglieder der dritten Generation bei Bremen wieder zugeschlagen haben. Für entscheidende Hinweise, die zur Aufklärung der Taten und zu einer rechtskräftigen Verurteilung der Täter führen, hat das Geldtransportunternehmen eine Belohnung bis zu 80.000 Euro ausgesetzt. Das BKA rät, im Verdachtsfall nicht an die genannten Personen heranzutreten.

Paul Robert Mora

Der gebürtige Neuseeländer Paul Robert Mora ist dringend verdächtig, zwischen 2006 und 2008 in seiner Funktion als Abteilungsleiter einer Großbank zusammen mit einem Komplott aus Bankmitarbeitern, Steuerberatern und einem Rechtsanwalt für einen Investor sogenannte Cum-Ex-Geschäfte geplant und durchgeführt zu haben. Mora wird zur Last gelegt, so 113 Millionen Euro am Fiskus vorbeigeschleust zu haben.

Das Landgericht Wiesbaden hat einen Haftbefehl gegen ihn erlassen und den Angeklagten zur Fahndung ausgeschrieben. Mora könnte sich ins Ausland abgesetzt haben, er soll Kontakte nach Neuseeland, Großbritannien, in die Schweiz, nach Australien und Spanien haben.

Geburtsdatum: 12.12.1967

Geburtsort: New Plymouth (Neuseeland)

Geschlecht: männlich

Sprache: Englisch

Norman Volker Franz

Zu einem der wohl meistgesuchtesten und brutalsten Verbrecher Deutschlands gehört Norman Volker Franz. Wegen eines spektakulären Doppelmordes - im Mai 1995 tötete Franz zwei Polen durch einen Handgranatenwurf - saß Franz bereits in Haft, floh aber im März 1997 aus der JVA Hagen. Kurze Zeit später soll er in Weimar und später in Halle Raubüberfälle begangen und dabei drei Menschen erschossen haben. Er floh daraufhin nach Lissabon, wo er 1998 erneut festgenommen wurde. Auch aus einem Gefängnis in der portugiesischen Hauptstadt gelang ihm mit einer Feile die Flucht. Seit 1999 wird er von Interpol weltweit wegen fünffachen Mordes gesucht. Eine entsprechende Belohnung wurde auf 25.000 Euro ausgesetzt.

Geschlecht: männlich

Geburtsdatum: 30.01.1970

Nationalität: Deutsch

Gesprochene Sprachen: Deutsch, Englisch, Portugiesisch

Said Bahaji

Said Bahaji steht im dringenden Verdacht, an den Terroranschlägen vom 11.09.2001 in den Vereinigten Staaten beteiligt gewesen zu sein. Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofes hat daher Haftbefehl wegen Verdachts auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und mehrtausendfachen Mordes erlassen. Zu seinen besonderen Merkmalen, soll ein allergischer Hautausschlag an den Händen gehören.

Geburtsdatum: 15.07.1975

Geburtsort: Haselünne (Deutschland)

Geschlecht: männlich

Größe: 185 cm

Sprache: Deutsch, Arabisch, Englisch, Französisch

Augenfarbe: braun

Haarfarbe: schwarz

Jan Marsalek

Der aktuell womöglich in Deutschland bekannteste Verbrecher, der international zur Fahndung ausgeschrieben ist: Ex-Wirecard-Boss Jan Marsalek. Marsalek ist das Gesicht des wohl größten Bilanzskandals der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Ihm wird gewerbsmäßiger Bandenbetrug, Untreue, Vermögens- und Wirtschaftsdelikte zur Last gelegt. Es geht um 1,9 Milliarden Euro. Marsalek soll sich im Juni 2020 ins Ausland abgesetzt haben – manche vermuten nach Russland, andere, dass er längst tot sei.