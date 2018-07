Das Fest in Karlsruhe - mit einer über 30-jährigen Geschichte ist das Festival in der Fächerstadt Kult geworden. Doch in den 80er Jahren fing alles ganz klein an. Teil 2 über die Vergangenheit eines der größten Festivals im Südwesten Deutschlands.

Es war wohl im Sommer, 82 oder 83, als Tihomir "Tim" Lozanovski, damals Anfang 20, auf die Idee kam, in Karlsruhe ein kleines und kostenloses Musikfestival zu veranstalten. Er wollte Karlsruher Bands spielen lassen, sie bekannt machen, Freunde auf die Bühne holen. "Das ist aus einer Schnapsidee heraus entstanden", sagt Tim im Gespräch mit ka-news. "Wir wollten einfach ein Stück Woodstock nach Karlsruhe bringen!"

Aber das war gar nicht so einfach. "Da saßen wir dann im Schlossgarten und haben uns überlegt, wo in Karlsruhe es schön ist", verrät der gebürtige Mazedonier. Da kamen für den Schlagzeuger nur der Schlossgarten oder die Günther-Klotz-Anlage in Frage. "Am Schloss wurden wir abgelehnt!" Und so wanderte das Fest, das damals noch nicht so hieß, in die "Klotze".

Früher 800 Leute, heute 250.000

Doch Tim hatte auch dort gegen Vorbehalte anzukämpfen. "Immer und immer wieder wurden wir abgelehnt", sagt er gegenüber ka-news. "Das Einzige, woran es hätte scheitern können war die Frage: Wer räumt danach auf? Und wir haben sauber gemacht!" Als das geregelt war stand dem ersten Fest also nichts mehr im Wege. Ein Abend, vier Bands - so hat 1984 alles angefangen. Mit 800 Leuten, die in der Günther-Klotz-Anlage zu Rockmusik von Karlsruher Bands gefeiert haben. "Das war wirklich eine tolle Sache und da bin ich bis heute stolz drauf!"

Der damals 22-Jährige hat sich bei seinem Vater abgeschaut, wie man ein großes Fest organisiert. "Er hat in Stupferich für die Jugoslawen eine große Party organisiert und mit den selben Begründungen habe ich die Genehmigungen bei den Ämtern geholt, 800 Mark hat mich das gekostet, das habe ich alles aus eigener Tasche bezahlt", erzählt der Lehrer. "Das war Pioniergeist!"

Eine andere Dimension an Veranstaltung

Schon im Jahr darauf hat sich alles verändert, als Rudi Metzler dazu kam. "Da hat das eine ganz andere Dimension bekommen", verrät Tihomir Lozanovski. "Und die haben das an sich genommen und das durchgezogen. Ich hätte das nicht gekonnt. Daher bin in ihnen sehr dankbar, dass sie das weitergemacht haben!" Aber mit der Entwicklung, die das Musikfestival in den letzten 34 Jahren genommen hat, nicht zufrieden. "Es ist nicht in die Richtung gegangen, die wir uns in unserem jugendlichen Übereifer ausgedacht haben", sagt Tim etwas wehmütig. "Früher war es für mich besser, aber etwas davon ist noch da, vor allem an der Kulturbühne, da finde ich mich wieder!"

Wohin geht das Fest in Zukunft? "Da gibt es meinen Wunsch und eine Realität: Ich wünsche mir, dass es ein bisschen 'normaler' wird und wir hingehen, wegen der Kunst und der Musik und nicht, weil es um das 'Gesehen werde' geht!", erhofft sich der Karlsruher Schlagzeuger. Er befürchtet aber, dass das Gegenteil passiert und sich das Musikfestival in der Günther-Klotz-Anlage noch weiter vergrößert. "Dann prophezeie ich dem Fest keine 34 Jahre mehr, sondern es wird sich leider selbst verlieren!" Über das Wochenende vom Fest wird er sich aus dem Staub machen und dann gar nicht erst in Karlsruhe sein.