Am Donnerstag schwebten die Renn-Enten an Fallschirmen vom Obergeschoss des Ettlinger Tor Centers. Der Beginn des Losverkaufs für das 12. Entenrennen wurde damit eingeläutet und Schecks der letztjährigen Spenden übergeben.

Im Ettlinger Tor Center haben sich am Donnerstag die Vertreter zahlreicher Karlsruher Vereinen und Projekten, Sponsoren, und der Oberbürgermeister Frank Mentrup zum Sektempfang getroffen. Der Anlass: Die Spendenübergabe von insgesamt rund 38.000 Euro an Spenden wurden an verschiedene Vereine und Institutionen übergeben.

Scheckübergabe Entenrennen ECE Karlsruhe Alle Bilder

Die Spenden wurden anlässlich des Entenrennens im vergangenen Jahr gesammelt. In den letzten elf Jahren konnten durch das Entenrennen über 400.000 Euro an Vereinen gespendet werden, so die Freunde des Round Table 46, die jedes Jahr das Event veranstalten, in einer Pressemeldung.

Nach den Grußworten des Oberbürgermeisters wurde auch der Start für den Losverkauf in diesem Jahr eingeläutet. Hierzu sind die Renn-Enten an Fallschirmen von Obergeschoss bis ins Untergeschoss des Ettlinger Tor Centers geschwebt. Das Einkaufszentrum stellt dieses Jahr den Hauptpreis des Entenrennens und zwar einen Einkaufsgutschein im Wert von 2.000 Euro.

Das 12. Karlsruher Entenrennen findet bei "Das Fest" am Sonntag, 22. Juli, nach dem Klassik-Frühstück auf der Alb statt.

Lose für das Entenrennen können für 5 Euro/Los an folgenden Terminen erworben werden: