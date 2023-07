Karlsruhe vor 1 Stunde

"Das Fest am See" 2023: Heute ist der letzte Tag - das gab es bisher zu erleben

"Das Fest am See" ist beinah vorüber. Bis Dienstag, 18. Juli, um 0 Uhr können Festivalfreunde noch eifrig Stimmung tanken, bevor das große Event am Donnerstag startet: Am 20. Juli fällt der Startschuss für "Das Fest 2023". Was es bisher auf der Günther-Klotz-Anlage in Karlsruhe zu erleben gab, hat ka-news.de auf Bildern für euch festgehalten. Hier sind die Eindrücke vom Freitag.