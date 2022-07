von ka-news.de

23:00 Bereit für Schlager? Mit Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys

Wir verabschieden uns an dieser Stelle und schließen uns den Feierwütigen an. Die Impressionen des Tages findet ihr wie immer in unseren Bildergalerien – viel Spaß damit:

Bilderbuch beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2022. | Bild: Carmele|TMC-Fotografie

22:30 Letztes Lied: Maschin – natürlich plus Zugabe

In Nebel und spektakulärem Scheinwerferlicht lassen die vier Österreicher ihre Zugabe ausklingen. Mittlerweile ist es stockfinster auf der Klotze – und alle Augen sind auf sie gerichtet.

Letztes Lied für heute: "Maschin". | Bild: ka-news.de

Der Abschluss war grandios - die Stimmung war unfassbar. Anders kann ka-news-Reporter Lars diesen Moment nicht beschreiben. "Bilderbuch stand Seeed in nichts nach", sagt er. Henning und Rika sind da ganz seiner Meinung: "Unfassbar. Unfassbar gut!"

Henning und Rika sind von "Bilderbuch" begeistert. | Bild: ka-news.de

22:00 "Bilderbuch" spricht – wie alle – über Corona

Mit ihre Single "Bungalow" aus dem Platin-Album "Magic Life" geben Maurice und Co. noch einmal Vollgas. Zwischendurch wurde es jedoch ernst: Die Band spricht über Corona.

Bilderbuch beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2022. | Bild: Carmele|TMC-Fotografie

21:20 Das Fest ist in trockenen Tüchern

Kaum hat es mit dem Regen angefangen, ist er auch schon wieder vorbei. Ob die Fans ausgelassen feiern, oder gegen den Regenstopp wettern, bleibt ungewiss. Fest steht nur: Die Show kann ungehindert weitergehen.

Hoch die Hände, der Regen ist vorbei. | Bild: ka-news.de

21:00 Ein Festival wie aus dem "Bilderbuch"

Die Menschenmenge empfängt den letzten Hauptact des Tages mit lautem Applaus – und die ersten Regentropfen klatschen mit. "Es ist uns eine Ehre, dass wir endlich vor dem berühmten Fleischberg spielen dürfen", sagt Maurice Ernst zur Eröffnung.

Auftritt: Bilderbuch. | Bild: ka-news.de

20:45 Wolken im Anmarsch: Es könnte demnächst regnen

Direkt an der Bühne wird der Sauerstoff knapp - kühle, frische Luft findet man nur auf dem Mount Klotz. Allerdings wird sich das in den nächsten Stunden vielleicht ändern. Der Veranstalter per Durchsage: "Zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr könnte es regnen". Es sind also Wolken im Anmarsch.

Es sieht nach Regen aus. | Bild: ka-news.de

Unser Reporter Lars entdeckt eine Gitarre am Himmel. Ein gutes Omen für Das Fest!

Eine Gitarren-Wolke. | Bild: ka-news.de

20:30 Eine kurze Verschnaufpause: Die Völkerwanderung beginnt

Vor "Bilderbuch" ist noch ein kleiner Moment Zeit – den will natürlich jeder nutzen. Auf dem Weg zu den Essensständen und Toiletten bildet sich eine "Ameisenstraße". Der Veranstalter mahnt: "Bitte die Ellenbogen anlegen und nicht drängeln".

"Ellenbogen anlegen", so lautet die Vorgabe vom Veranstalter. | Bild: ka-news.de

Als Nächstes steht "Indie" auf der Speisekarte – mit der Band "Bilderbuch". Die vier Jungs haben sich 2005 in Österreich gegründet und stehen zu ihrer musikalischen Bandbreite aus Indie-Rock, Pop und Hip-Hop. Aber laut Max und Odko sind sie einfach "ultra relaxed". So kann man es natürlich auch sagen.

Max und Odko können "Bilderbuch" kaum erwarten. | Bild: ka-news.de

20:15 Flogging Molly ist durch – die Menge kocht nach

Mit energischen Gesten und elektrisierender Musik schaukeln Dave King und Dennis Casey die Menge hoch. Begleitet werden der Frontman und der E-Gitarrist von Banjo und Akkordeon – ganz traditionell nach Irish Folk.

Flogging Molly beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2022. | Bild: Carmele|TMC-Fotografie

Den Jubel der Menschenmenge haben sich Flogging Molly redlich verdient. Trotz drückender Hitze, keine Spur von Zurückhaltung. Der Beifall ist noch bis zur Skaterbahn zu hören.

Flogging Molly beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2022. | Bild: Carmele|TMC-Fotografie

19:30 Snackpause auf der Wiese

Auf den großen Bildschirmen kann man Flogging Molly ganz gemütlich genießen. Mit Snacks, kühlen Erfrischungen und Picknickdecken macht man es sich vor der Café-Bühne bequem.

Essenszeit vor der Café-Bühne. | Bild: ka-news.de

19:00 Noch ist vor der Hauptbühne Platz – kein Vergleich zu gestern

Flogging Molly tritt auf. Die irischen Punk-Rocker aus der Stadt der Engel legen sich bei Das Fest ins Zeug. Doch noch hält sich der Ansturm auf den Mount Klotz in Grenzen. Gute Stimmung herrscht trotzdem!

Vor der Hauptbühne ist noch Platz. | Bild: ka-news.de

18:30 Im Kinderbereich können sich die Kleinen etwas abkühlen

Neben der Kulturbühne hört man freudige Kinderstimmen. Die Mini-Festivalfans können sich in den Planschbecken beim Doppeldeckerbus ordentlich austoben – und abkühlen.

Der wohl jüngste Das-Fest-Fan. | Bild: ka-news.de

18:00 Der Auftakt des heutigen Abends: "Deine Cousine"

Ina Bredehorn eröffnet mit Raubkatzenlook und wilder Musik den Freitagabend auf Das Fest 2022.

Deine Cousine beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2022. | Bild: Carmele|TMC-Fotografie

Parallel kämpft Kabarettist und Musiker Lars Reichow auf der Kulturbühne gegen die Hitze. "Es ist glaube ich die einzige Open Air Bühne, bei der man die Sonne bis 23 Uhr ins Gesicht bekommt, oder?", scherzt er. Ob er den nächsten Song überlebe, wisse er nicht – denn für den benötige er vor allem die schwarzen Tasten. Die sind bekanntlich noch heißer!

Lars Reichow gerät auf der Kulturbühne ins Schwitzen. | Bild: ka-news.de

Für Karlsruhe hat der gebürtige Mainzer nur lobende Worte: Alle seien hier sehr fleißig, engagiert und unterm Strich - das bessere Schwabenland.

Der Ticker beginnt hier

Nachdem unter anderem Seeed gestern Das Fest eröffnete, wartet auch heute wieder ein Programm der Extraklasse. Deine Cousine, Flogging Molly, Bilderbuch und ein Dutzend weitere Künstler sollen heute für ordentlich Unterhaltung und Festivalstimmung sorgen. Damit ihr vorab etwas in Feierlaune gebracht werdet, sind hier nochmal unsere Hightlights von gestern:

Auch heute sind wir wieder für euch live vor Ort und berichten hautnah aus der Günther-Klotz-Anlage.