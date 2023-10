Karlsruhe vor 1 Stunde

Cyberangriff auf Karlsruhes Hochschule: Für Studis ging der Unterricht am Mittwoch trotzdem weiter

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat es auf die Hochschule Karlsruhe (HKA) einen Hacker-Angriff gegeben. Die Hochschule hat infolgedessen die gesamte Infrastruktur vom Netz genommen. Wie die HKA auf ihrer Webseite mitteilt, wurden die zuständigen Behörden alarmiert. Am Mittwochmorgen fand dazu eine Informationsveranstaltung in der Aula statt.