vor 1 Stunde Ludwigshafen Corona-Hotspot Ludwigshafen: Strahlt er bis nach Karlsruhe?

In Ludwigshafen, rund eine Stunde Autofahrt von Karlsruhe entfernt, greift das Corona-Virus um sich. Es ist aktuell die Stadt mit der zweithöchsten Ansteckungsrate in Deutschland. In der vergangenen Woche haben sich 29 von 100.000 Einwohnern mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Der deutschlandweite Durchschnitt von 7 wird damit um ein Vielfaches überschritten.