vor 56 Minuten Karlsruhe Corona als Museumssammlung: Bürger können Zeitzeugnisse spenden

Das Corona-Virus hat die Welt innerhalb weniger Wochen radikal verändert. Auch in Karlsruhe kam das öffentliche Leben zeitweise fast zum Erliegen. Stadtarchiv und Stadtmuseum möchten die "Corona-Zeit" in ihrer Sammlung dokumentieren und bitten Bürger daher um Unterstützung. Gesucht werden Fotos, Dokumente und insbesondere auch Objekte, die die Auswirkungen der Corona-Krise in der Stadt deutlich machen.