Karlsruhe/Stuttgart vor 1 Stunde

Corona-Masken verboten? Regierungspräsidium Karlsruhe bekommt Gegenwind

Das Regierungspräsidium in Karlsruhe hat laut einem Medienbericht Corona-Masken an Schulen außer in Einzelfällen verboten. Das Kultusministerium in Stuttgart erteilte diesem Verbot allerdings eine Absage. "Schulleitungen müssen den Schutz vulnerabler Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte ernst nehmen und entsprechende Vereinbarungen zum Tragen von Masken treffen", teilte das Ministerium am Dienstag mit. Ob das Regierungspräsidium das Verbot nun wieder zurücknehmen muss, blieb am Dienstag zunächst jedoch unklar.