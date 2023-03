Die Horrorgeschichten reihen sich aneinander: Nach der Nosferatu-Spinne soll sich nun auch die hochgefährliche Chilenische Winkelspinne bald in Deutschland niederlassen. Sie gilt als eine der gefährlichsten Spinnen der Welt. Aber ist an diesen angsteinflößenden Gerüchten wirklich etwas dran? Und wie gefährlich ist die Chilenische Winkelspinneüberhaupt?

Chilenische Winkelspinne – jedes Jahr sterben etwa 450 Menschen in Chile

Die Chilenische Winkelspinne gilt als eine der tödlichsten Spinnen der Welt. An ihrem Biss sterben jedes Jahr in Chile rund 450 Menschen, wie das chilenische Gesundheitsministerium berichtet. Bei einem Biss der nicht sehr aggressiven Spinne kann es zu Nekrosen, also dem Absterben von Gewebe kommen.

Das liegt an dem Gift der Spinne, das Levartenol enthält, einen Botenstoff, der die Blutgefäße verengt, sowie die Enzyme Sphingomyelinase D und Hyaluronidase. Neben absterbendem Gewebe kann das Gift Bluterkrankungen und Nierenversagen verursachen und im schlimmsten Fall tödlich enden.

Das lässt sich aber verhindern, indem schnell reagiert wird. Nach einem Biss muss sofort ein Arzt oder besser ein Krankenhaus aufgesucht werden, wo ein Gegenmittel verabreicht werden kann. Das schnelle Verabreichen von Gegengift nach einem Biss senkt die Wahrscheinlichkeit von ersthaften Folgen erheblich.

Chilenische Winkelspinne in Deutschland – Was ist dran an den Gerüchten?

Hier gibt es zunächst Entwarnung: Experten gehen davon aus, das bisherige Meldungen von Sichtungen der Chilenischen Winkelspinne Falschmeldungen waren. Nicht aus böswilliger Absicht, sondern vielmehr aus laienhaftem Unwissen. Die Spinnen seien nur schwer zu unterscheiden und andere aber ähnliche Spinnenarten wie die Große Winkelspinne seien schon seit langer Zeit in Deutschland vertreten.

Eine Ausbreitung der Chilenischen Winkelspinne sei eher unwahrscheinlich, dafür sei der Winter in Deutschland immer noch zu hart. Sollte der Klimawandel allerdings weiter voranschreiten, könnten sich die Temperaturen hierzulande weiter erhöhen und einen komfortablen Wohnort für die Giftspinne erschaffen.