Stutensee-Blankenloch im Jahr 2009: Vier Familien aus dem Lembacher-Weg, die regelmäßig zum Nachbarschaftstreffen zusammenkommen, möchten etwas Sinnvolles zusammen bewirken. Sie fassen schließlich den Entschluss, einen Verein zu gründen - mit demselben Namen, wie ihr Zuhause.

Ein kleiner Patient des Krankenhaus St. Augustin vor dem vom Verein errichteten Spielhaus. | Bild: Lembacher Weg e.V.

Kinder, die an unheilbaren Krankheiten leiden, erleiden ein schweres Schicksal. In seinen Anfängen hat der kleine Verein, der lediglich aus fünf Mitgliedern besteht, an Einrichtungen wie das Kinderkrankenhaus gespendet. Nun sammelt er selbst Geld, um weiterhin eigene Projekte für die Kinder und Jugendliche zu organisieren. Stets mit dem Ziel vor Augen, den Kindern eine möglichst glückliche Zeit zu bescheren.

Große Träume von kleinen Menschen

"Wir machen wahr, wovon schon lange geträumt wird", meint Mitglied Timo Peters. "Einem Mädchen haben wir zum Beispiel eine Fahrt im Audi TT nach Leverkusen geschenkt. Dort hat sie zusammen mit ihrer Familie VIP-Tickets für ein Heimspiel des Bayer 04 Leverkusen bekommen", erzählt er im Gespräch mit ka-news.

Eine Reise nach Brasilien, eine Reittherapie, ein behindertengerechtes Auto – Der Verein organisiert Aktionen unterschiedlichster Art. Das bisher größte Projekt war der Bau eines Spielhauses in der Klinik Sankt Augustin in Nordrhein-Westfahlen für herzkranke, isolierte Kinder. Die Kosten hierfür beliefen sich auf etwa 10.000 Euro.

Insgesamt wurden bereits etwa 30 bis 40 Kindern eine Freude gemacht. Die einzelnen Erfolge präsentiert der Verein stolz auf seiner Webseite.

"Manchmal ist es aber auch einfach nur ein Tag auf dem Minigolfplatz. Es muss also nicht immer etwas Großes oder Teures sein, was zählt, ist die Freude, die das Kind daran hat", merkt Peters an.

Das Spielehaus im Krankenhaus St. Augustin. | Bild: Lembacher Weg e.V.

Straßenfest am 14. und 15. Juli

Der Verein finanziert sich durch Partnerfirmen und -vereine, durch Unterstützer aus dem persönlichen Umfeld, verschiedene Spendenaufrufe, sowie hauptsächlich durch alle Einnahmen des einmal im Jahr stattfindenden Sommerfestes im Lembacher-Weg. Das findet bereits seit der Geburtsstunde des Vereins statt!

Dieses Jahr stehen Freitag, 14. Juli, und Samstag, 15. Juli, ab 17 Uhr wieder zwei bunte Tagesabläufe an – von Kinderschminken über Traktorfahren bis hin zu Live-Musik, ist im Programm für alle etwas dabei.

Das Sommerfest des Vereins in Blankenloch mit Blick auf die Bühne. | Bild: Lembacher Weg e.V.

Für Speisen und Getränke ist ebenfalls gesorgt – das Fassbier kommt vom Vogelbräu und das Essen vom Leonardo Hotel. Brötchen stellt die Blankenlocher Bäckerei Seeger. Auch der DKMS wird dieses Wochenende vor Ort sein und bietet jeweils von 18 bis 20 Uhr die Möglichkeit, sich als potenzieller Stammzellenspender typisieren und registrieren zu lassen.

"Ob Dauerauftrag oder Einzelspende: Wir freuen uns über jede Form der Unterstützung. Jeder Euro kommt direkt bei den Kindern an", betont Peters. Generell erhofft sich der Verein von dem Sommerfest, den Zusammenhalt im Wohnviertel zu stärken und einen Ort der Begegnung zu schaffen.