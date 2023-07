Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei, meldeten Anwohner am Donnerstag, 27. Juli, gegen 21.30 Uhr den Brand eines Gebäudes in der Badstraße in Ettlingen-Bruchhausen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Wohnhaus bereits in Vollbrand.

Der Bewohner konnte das Anwesen selbstständig verlassen und sich leicht verletzt in Sicherheit bringen, erklären die Beamten. Das Feuer wurde durch Feuerwehr gelöscht - ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude konnte verhindert werden.

Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandlegung und ein mutmaßlich versuchtes Tötungsdelikt. Hierbei erhärtete sich ein Tatverdacht gegen einen 29-jährigen Bekannten des Hausbewohners. Im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung der Polizei wurde der Tatverdächtige noch in der Nacht in Frankfurt am Main vorläufig festgenommen.

Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen - auch zu den Hintergründen der vorgeworfenen Tat - dauern an. Zur Spurensicherung am Brandort wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen. Der Sachschaden an dem Gebäude beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 350.000 Euro.

Der mutmaßliche Täter wird im Laufe des heutigen Tages (Freitag, 28. Juli) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.