Karlsruhe vor 1 Stunde

"Blutiger November": Iran-Aktivisten gedenken den Toten mit Demo-Zug in Karlsruhe

Erneut gingen Menschen in Karlsruhe auf die Straße. Die Gründe dafür waren vielfältig. Zum einen aufgrund der aktuellen Situation im Iran zum anderen wurde den Toten vom "Blutigen November" am 19. November gedacht. Organisiert wurde der Zug durch die Innenstadt von verschiedenen iranischen Aktivisten aus Karlsruhe. Doch nicht nur in der Fächerstadt wird heute demonstriert - in über 100 Städte findet heute ein solcher Gedenkmarsch statt.