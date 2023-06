Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Artikel in Leseliste gespeichert.

Sie können jetzt Artikel in Ihrer Leseliste speichern und lesen, wann immer Sie möchten.

Es wird gebohrt, gewalzt, gehämmert und vermessen: Seit dem 17. April laufen die Maßnahmen zur Umgestaltung der Kaiserstraße. ka-news.de schaut in regelmäßigen Abständen in der Innenstadt vorbei und zeigt den aktuellen Stand der Baustelle in Bildern.

Bild: Elena Sausen Auch nach anderthalb Monaten erstreckt sich zu Füßen der Karlsruher Pyramide noch immer ein riesiges Baufeld. Von den ehemaligen Gleisen ist mittlerweile nur noch vereinzelt etwas zu sehen. Bild: Elena Sausen "Wir verlegen jetzt hier nach und nach helle Natursteine", verrät einer der Bauarbeiter am Donnerstagmittag, 1. Juni, gegenüber ka-news.de. Das Material dafür liegt bereits parat. Bild: Elena Sausen Um die Fläche dafür entsprechend zu präparieren sei es notwendig zuvor den Boden freizulegen. "Wir verwenden dafür diesen schicken Saugbagger", erklärt der Bauarbeiter weiter und weist auf den Schlauch eines roten Baugeräts. Bild: Elena Sausen Ein Höllenlärm macht das, "aber es erleichtert die Arbeit ungemein, weil wir so viel schneller störendes Material beseitigen können", sagt der Bauarbeiter weiter. Nachdem der Boden vorbereitet sei, würde eine Schicht aus Schottermaterial aufgebracht, das als tragfähiger Unterbau für eine anschließende Schicht aus Dränbeton diene. "Eine hohe Tragfähigkeit des Untergrunds ist notwendig, um auf Belastungen aus (Liefer-)verkehr und Veranstaltungen in der Kaiserstraße vorbereitet zu sein", heißt es dazu im regelmäßig erscheinenden Newsletter des Tiefbauamts. Bild: Elena Sausen Auf Höhe der Bäckerei Hatz am Markt ist der Boden bereits vorbereitet und erste Pflastersteine sind verlegt. Bereits vor Pfingsten lagen die ersten Steine an ihrem neuen Platz. Bild: Elena Sausen "Jetzt geht es hier peau a peau weiter", sagt der Bauarbeiter weiter. Um den Boden dabei vor Umwelteinflüssen und Regen zu schützen, liegt schräg gegenüber des ehemaligen Böckeler-Gebäudes bereits eine riesige graue Plane. Laut dem regelmäßigen Newsletter des Tiefbauamts sollen die Arbeiten auf der Kaiserstraße im gesamten Marktplatzbereich bis zum Jahreswechsel fertiggestellt sein. Aktuell liegt man gut im Zeitplan. Bild: Elena Sausen Doch nicht nur auf Höhe des Marktplatzes ist die Umgestaltung der Kaiserstraße weiter in vollem Gange. Auch ein paar Meter weiter in Richtung Europaplatz wird gearbeitet. Bild: Elena Sausen Wo vor kurzem noch tiefe Gräben und ein riesiges Baufeld gegenüber des Karstadt- Eingangs zu sehen war, erinnert nur noch Teer an die Arbeiten der vorherigen Wochen. So ist das Baufeld mittlerweile auf die nördliche Seite der Ritterstraße in Richtung Schloss gewechselt. Bild: Elena Sausen "Wir sind hier aktuell dabei Gas- und Trinkwasser-Leitungen zu verlegen", sagt ein Bauarbeiter auf Nachfrage von ka-news.de. "Die orangen Rohre sind für Gas und die blauen für die Wasserleitung", so der Bauarbeiter weiter. Bild: Elena Sausen

Mehr zum Thema Stadtentwicklung : Karlsruhes Zukunft | ka-news.de