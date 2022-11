von (ps/vem)

Von den Bauarbeiten betroffen, ist die Strecke zwischen den Anschlussstellen Ettlingen und dem Autobahndreieck Karlsruhe in Fahrtrichtung Frankfurt. Ab Donnerstag, 1. Dezember, 7 Uhr, werden auf der A5 in Fahrtrichtung Frankfurt/Stuttgart wieder drei Fahrstreifen befahrbar sein. Ab Samstag, 3. Dezember, ist auch die Strecke in Richtung Basel wieder für den Verkehr frei. Das berichtet für die Bauarbeiten zuständige Autobahn GmbH Niederlassung Südwest in einer Pressemitteilung.

Übrig bleibt jedoch der eingerichtete Mittelstreifenüberfahrt bei der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd. Hier sind noch Restarbeiten nötig, die voraussichtlich bis zur Kalenderwoche 51 andauern werden.

Die Fahrbahnerneuerung "Rüppurr Ost" auf der A5 ist Teil des Bundesprogramms Erhaltung Strecke BAB. Der sanierte Streckenabschnitt verläuft südlich des Karlsruher Stadtteils Rüppurr und westlich des Stadtteils Wolfartsweier sowie nördlich der Stadt Ettlingen und erstreckt sich auf rund 3,9 Kilometer Länge.