Karlsruhe vor 1 Stunde

Bald auch für Autofahrer gesperrt: Am Entenfang beginnt Anfang Mai die zweite Bauphase

Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) beginnen am Dienstag, 2. Mai, mit dem zweiten Abschnitt ihrer Gleisbauarbeiten am Entenfang. Das angepasste Betriebskonzept für den öffentlichen Nahverkehr in der Fächerstadt, dass seit Beginn der Baumaßnahme nach Ostern in Kraft ist, bleibt auch in dieser Bauphase bestehen.